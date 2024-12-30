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Haberler Haberler AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilir? | AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilir? | AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

21-22 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. Gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrilirken, 3 oturumda düzenlenen sınavın sonuçları sorgulanmaya devam ediliyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2024 Pazartesi 13:20 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2024 Pazartesi 13:40
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AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilir? | AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 21-22 Aralık 2024 tarihinde AÖL sınavı gerçekleşti. 3 oturum halinde düzenlenen sınav sonrası sonuçların ne zaman açıklanacağını merak eden adaylar, arama motorlarına sormaya devam ediyor. Lise eğitimini açıktan sürdüren öğrenciler sınava yoğun katılım gösterirken, AÖL 1. dönem sınav sonuçlarını beklemeye geçti. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilir. İşte cevabı...

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

21 ve 22 Aralık tarihlerinde girilen AÖL sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan MEB, 1. dönem sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını paylaştı.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, AÖL sınav sonuçları 22 Ocak 2025 Çarşamba günü açıklanacak.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Açık lisede eğitim hayatına devam eden ve AÖL sınavına giren öğrenciler, sonuçların nasıl öğrenildiğini merak ediyor. T.C. kimlik numarası ve şifresi ile aşağıda belirtilen siteye girmesi gereken öğrenciler, belirtilen tarihte AÖL sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLA (AçıkÖğretim Ortaokulu)

AÖL SINAV SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLA (AçıkÖğretim Lise, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi)

AÖL SINAV CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı, 21-22 Aralık'ta yapılan AÖL sınavının cevap anahtarını paylaştı. Erişime açılan cevapları inceleyen öğrenciler, doğrularını ve yanlışlarını kontrol etti.

AÖL SINAVI CEVAP ANAHTARINI GÖRMEK İÇİN TIKLA

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