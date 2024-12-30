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Haberler Haberler 31 Aralık bankalar açık mı? | 31 ARALIK BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ

31 Aralık bankalar açık mı? | 31 ARALIK BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ

2024 yılının son günlerinde bankada işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar, "31 Aralık bankalar açık mı?" sorusunu araştırmaya başladı. Resmi tatillerde ve öncesinde bankaların çalışma düzeni değişirken yılbaşı günü nasıl olacağı ise merak ediliyor. Özellikle 31 Aralık banka çalışma saatleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler, planlamalarını ona göre yapmayı düşünüyor. Peki, 31 Aralık bankalar açık mı? İşte 31 banka çalışma saatleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2024 Pazartesi 15:10 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2024 Pazartesi 15:20
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31 Aralık bankalar açık mı? | 31 ARALIK BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ

2024 yılının sona ermesine kısa bir süre kaldı. Yeni yıl öncesi hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar, banka işlemlerini de bir an önce halletmeyi amaçlıyor. Bundan dolayı, banka çalışma saatlerine göre hareket edecek kişiler, 31 Aralık bankalar açık mı sorusunu gündeme getirdi. Özellikle dini ve milli bayramlarda kapalı olan bankaların 31 Aralık tarihinde açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 31 Aralık bankalar açık mı? 31 Aralık banka çalışma saatleri nasıl olacak? 31 Aralık bankalar yarım gün mü? İşte cevabı...

31 ARALIK BANKALAR AÇIK MI?

31 Aralık 2024 Salı günü bankalar açık olacak. Yılın son gününde hizmet vermeye devam edecek olan bankalar, 1 Ocak 2025 Çarşamba günü ise resmi tatil yapacak.

31 ARALIK BANKALAR YARIM GÜN MÜ?

Yeni yıl öncesi banka işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar, 31 Aralık bankalar yarım gün mü diye merak etmeyi sürdürüyor. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanunu'nda yer alan bilgilere göre, 31 Aralık'ta bankalar yarım gün olmayacak.

31 ARALIK BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL OLACAK?

31 Aralık banka çalışma saatleri, resmi tatil olmadığı için tam gün olarak devam edecek Ancak, yılın son gününde sorun yaşamamak isteyen vatandaşların biraz daha dikkatli olmaları gerektiği belirtiliyor.

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