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Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün 📰29 Aralık Pazar 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün 📰29 Aralık Pazar 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 29 Aralık 2024 tarihli 32767. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 29 Aralık Pazar 2024 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 06:57 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 07:10
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Resmi Gazete'de bugün 📰29 Aralık Pazar 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 29 ARALIK | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 29 Aralık Pazar tarihli 32767. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 29 Aralık 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

29 ARALIK 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İnönü Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Arel Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/12/2024 Tarihli ve 13128, 13129, 13131 (1-2), 13134, 13135, 13142, 13159 Sayılı Kararları

👉29 ARALIK 2024 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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