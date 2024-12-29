  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler Deprem son dakika! | 29 Aralık deprem mi oldu, nerede, saat kaçta? AFAD, Kandilli son depremler

Deprem son dakika! | 29 Aralık deprem mi oldu, nerede, saat kaçta? AFAD, Kandilli son depremler

Deprem 29 Aralık Pazar | Deprem riski ile her an karşı karşıya olan fay hatları üzerindeki ülkemizde, sarsıntıların şiddeti, olduğu yer gibi teknik bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 29 Aralık 2024 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 06:51 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 07:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Deprem son dakika! | 29 Aralık deprem mi oldu, nerede, saat kaçta? AFAD, Kandilli son depremler

SON DAKİKA DEPREM 29 ARALIK | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok art arda artçıları da doğuruyor. İşte 29 Aralık Pazar son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

29 ARALIK'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Fenerbahçe'ye Firmino müjdesi! Görüşmeler başladı
G.Saray'dan Ada'ya sağ bek çıkarması!
DİĞER
TFF ARA TRANSFER SEZONU TARİHLERİ: 2025-2025 ara transfer dönemi ne zaman başlayacak, belli oldu mu?
Narin Güran davasında 3 kişiye ağırlaştırılmış müebbet çıktı
F.Bahçe'den kanat hamlesi!
İngilizler Yunus'un peşinde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den kanat hamlesi! F.Bahçe'den kanat hamlesi! 00:20
Vinicius Jr'dan rekor imza! Vinicius Jr'dan rekor imza! 00:13
G.Saray'dan Ada'ya sağ bek çıkarması! G.Saray'dan Ada'ya sağ bek çıkarması! 00:01
Vinicius Jr'dan rekor imza! Vinicius Jr'dan rekor imza! 23:51
F.Bahçe'de flaş Bruyne gelişmesi! F.Bahçe'de flaş Bruyne gelişmesi! 23:21
Ziyech paylaşılamıyor! 10 takım talip oldu Ziyech paylaşılamıyor! 10 takım talip oldu 23:21
Daha Eski
G.Saray'dan yeni yıl bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor G.Saray'dan yeni yıl bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor 23:21
Ezeli rakipler gelirlerini açıkladı! Ezeli rakipler gelirlerini açıkladı! 23:21
F.Bahçe'de 5 isimle yollar ayrılıyor! F.Bahçe'de 5 isimle yollar ayrılıyor! 23:21
F.Bahçe'den sürpriz Philogene hamlesi F.Bahçe'den sürpriz Philogene hamlesi 23:21
Mou'dan R. Madrid'e transfer ricası Mou'dan R. Madrid'e transfer ricası 23:21
Galatasaray’a tangocu kanat! Galatasaray’a tangocu kanat! 23:21