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Üç aylar orucu ne zaman başlıyor 2025? | Üç aylar orucu kaç gün tutulur?

Manevi iklimin başlangıcı olarak kabul edilen üç aylar, Recep ayı ile birlikte 1 Ocak 2025'te idrak edilmeye başlanacak. İslam dünyasında ibadetlerin yoğunlaştığı, maneviyatın arttığı ve Allah'a yakınlık duygusunun güçlendiği üç aylarda, oruç tutmak da ibadetler arasında yer alır. Peki üç aylar orucu ne zaman başlıyor 2025? Üç aylar orucu kaç gün tutulur? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 14:00
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Üç aylar orucu ne zaman başlıyor 2025? | Üç aylar orucu kaç gün tutulur?

Rahmet ve mağfiretin habercisi olan Recep ayı ile birlikte üç aylar başlıyor. Regaip Kandili ile Recep ayı, bu yıl 1 Ocak Çarşamba günü eda edilecek. 'Recep Allah'ın ayıdır' hadisiyle anılan bu ay, özellikle tövbe ve istiğfarların sıkça yapıldığı, sevapların katbekat arttığı bir zaman dilimidir. İslam dünyası, Recep ayını dualarını artırır, nafile oruçlarla ruhlarını besler ve ibadetlerini derinleştirir. Peki üç aylar orucu ne zaman başlıyor 2025? Üç aylar orucu kaç gün tutulur? İşte detaylar...

ÜÇ AYLAR ORUCU NE ZAMAN BAŞLIYOR 2025?

Halve Ramak arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban zan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

ÜÇ AYLAR ORUCU KAÇ GÜN TUTULUR?

Üç aylar, 2025 yılında 1 Ocak Çarşamba günü başlayacak. 1 Ocak'tan itibaren nafile orucu tutmak isteyenler, istedikleri tarihte ve istedikleri kadar nafile orucu tutabilir. Ancak bu ayların tamamını oruçlu geçirmenin, Recep ve Şaban ayının tamamında oruç tutmanın dini dayanağı yoktur. Nitekim Peygamber Efendimiz'in Ramazan ayı dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği bilinmektedir.

ÜÇ AYLAR ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır. Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', II, 85). Bu oruçlar için, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, "falanca kaza, keffaret veya adak orucuna" şeklinde belirtilmesi gerekir.

Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).

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