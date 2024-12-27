  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler Yılbaşı gecesi kar yağacak mı? 31 ARALIK HAVA DURUMU

Yılbaşı gecesi kar yağacak mı? 31 ARALIK HAVA DURUMU

2025 yılına kısa bir süre kaldı. Yeni yıl öncesi kutlama hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, yılbaşı gecesi hava durumu nasıl olacak merak ediyor. Konu hakkında uzmanların açıklamalarını takip eden kişiler, aynı zamanda arama motorlarında araştırmayı sürdürüyor. Yılbaşı gecesi herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmak istemeyen vatandaşlar, hava durumu tahminlerine bakmaya devam ediyor. Peki, yılbaşı gecesi kar yağacak mı? Yılbaşı gecesi hava nasıl olacak? 31 ARALIK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 15:32 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 15:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yılbaşı gecesi kar yağacak mı? 31 ARALIK HAVA DURUMU

Yeni yıla kısa bir süre kaldı. 2024 yılına veda edip, 2025 yılını kutlamaya hazırlanan vatandaşlar, "Yılbaşı gecesi hava durumu nasıl?" sorusunu araştırmaya devam ediyor. Özellikle dışarıda kutlama yapacak olan kişiler, "Yılbaşı gecesi kar yağacak mı?" sorusunu merak etmeyi sürdürüyor. Konu hakkında uzmanlardan açıklama gelirken, meteoroloji tarafından paylaşılan hava durumu tahminleri de takip ediliyor. İşte 31 Aralık hava durumu tahminleri...

YILBAŞI GECESİ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji tarafından paylaşılan verilere göre, yılbaşı gecesi Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde soğuk havanın etkili olması bekleniyor. Kuvvetli kar yağışının etkili olacağı tahmin edilirken, vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

YILBAŞI GECESİ KAR YAĞACAK MI?

Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yılbaşı gecesi kar yağacağı tahmin ediliyor. Marmara ve Trakya Bölgesi'nde ise kar yağış ihtimali düşük olarak görülüyor. Uzmanlar tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre, yılbaşı gecesi İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor.

31 ARALIK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 31 Aralık hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre, ülke genelinde soğuk bir havanın etkisini göstermesi bekleniyor. Geçen yıla göre daha yağışlı bir havanın olacağı tahmin edilirken, 2025'i dışarıda kutlayacak vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi.

YILBAŞI GECESİ İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

31 Aralık Salı günü İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor. Yılbaşı gecesi kar yağma ihtimalinin düşük olduğunu belirten uzmanlar, olasılığın her geçen gün artabileceği açıkladı.

YILBAŞI GECESİ ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan Ankara hava durumu tahminlerine göre, yılbaşı gecesi başkentte kar yağışı olmayacağı tahmin ediliyor.

YILBAŞI GECESİ İZMİR'DE KAR YAĞACAK MI?

2025 yılına İzmir'de merhaba demek isteyen vatandaşlar arama motorlarına, "Yılbaşı gecesi İzmir'de kar yağacak mı?" sorusunu sormaya devam ediyor. Konu hakkında herhangi bir gelişme yaşanmazken, yılbaşı gecesi İzmir'de kar yağışı beklenmiyor.

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'a Zaniolo piyangosu!
F.Bahçe ile Beşiktaş arasında dev kapışma!
DİĞER
Son dakika haberleri: Dünya devi Kenan Yıldız için harekete geçti! Juventus'un bonservis beklentisi belli oldu
CANLI | Başkan Erdoğan'dan AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar
Genç yıldızdan Arda Güler itirafı!
Cimbom'dan ters köşe transfer! Aslan'ın eski yıldızı geri dönüyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yusuf Dikeç o ödül için ilk 10'a kaldı! Yusuf Dikeç o ödül için ilk 10'a kaldı! 15:36
F.Bahçe ile Beşiktaş arasında dev kapışma! F.Bahçe ile Beşiktaş arasında dev kapışma! 14:57
G.Saray'a Zaniolo piyangosu! G.Saray'a Zaniolo piyangosu! 14:48
Cimbom'dan ters köşe transfer! Aslan'ın eski yıldızı geri dönüyor Cimbom'dan ters köşe transfer! Aslan'ın eski yıldızı geri dönüyor 14:18
Arda Turan'a çifte ceza! Arda Turan'a çifte ceza! 13:53
Fatih Terim: Türkiye'den transfer... Fatih Terim: Türkiye'den transfer... 13:09
Daha Eski
Zeynep Sönmez final turuna yükseldi! Zeynep Sönmez final turuna yükseldi! 12:51
Kayserispor Başkanı istifa dilekçesini sundu Kayserispor Başkanı istifa dilekçesini sundu 12:32
F.Bahçe eski aşkına kavuşuyor! Mourinho çok istedi F.Bahçe eski aşkına kavuşuyor! Mourinho çok istedi 12:26
Pereira'dan bir ilk! Mourinho'nun ardından... Pereira'dan bir ilk! Mourinho'nun ardından... 12:24
Talisca'da şok gelişme! Talisca'da şok gelişme! 12:14
Al Shabab'ın kadro değeri ne kadar? Al Shabab'ın kadro değeri ne kadar? 12:11