Yılbaşı gecesi kar yağacak mı? 31 ARALIK HAVA DURUMU

Yeni yıla kısa bir süre kaldı. 2024 yılına veda edip, 2025 yılını kutlamaya hazırlanan vatandaşlar, "Yılbaşı gecesi hava durumu nasıl?" sorusunu araştırmaya devam ediyor. Özellikle dışarıda kutlama yapacak olan kişiler, "Yılbaşı gecesi kar yağacak mı?" sorusunu merak etmeyi sürdürüyor. Konu hakkında uzmanlardan açıklama gelirken, meteoroloji tarafından paylaşılan hava durumu tahminleri de takip ediliyor. İşte 31 Aralık hava durumu tahminleri...

YILBAŞI GECESİ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji tarafından paylaşılan verilere göre, yılbaşı gecesi Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde soğuk havanın etkili olması bekleniyor. Kuvvetli kar yağışının etkili olacağı tahmin edilirken, vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

YILBAŞI GECESİ KAR YAĞACAK MI?

Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yılbaşı gecesi kar yağacağı tahmin ediliyor. Marmara ve Trakya Bölgesi'nde ise kar yağış ihtimali düşük olarak görülüyor. Uzmanlar tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre, yılbaşı gecesi İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor.

31 ARALIK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 31 Aralık hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre, ülke genelinde soğuk bir havanın etkisini göstermesi bekleniyor. Geçen yıla göre daha yağışlı bir havanın olacağı tahmin edilirken, 2025'i dışarıda kutlayacak vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi.

YILBAŞI GECESİ İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

31 Aralık Salı günü İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor. Yılbaşı gecesi kar yağma ihtimalinin düşük olduğunu belirten uzmanlar, olasılığın her geçen gün artabileceği açıkladı.

YILBAŞI GECESİ ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan Ankara hava durumu tahminlerine göre, yılbaşı gecesi başkentte kar yağışı olmayacağı tahmin ediliyor.

YILBAŞI GECESİ İZMİR'DE KAR YAĞACAK MI?

2025 yılına İzmir'de merhaba demek isteyen vatandaşlar arama motorlarına, "Yılbaşı gecesi İzmir'de kar yağacak mı?" sorusunu sormaya devam ediyor. Konu hakkında herhangi bir gelişme yaşanmazken, yılbaşı gecesi İzmir'de kar yağışı beklenmiyor.