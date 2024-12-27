Meteoroloji’den kritik uyarı: Şemsiye taşımayan yandı! Sağanak nereleri vuracak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 27 Aralık Cuma günü, ülke genelinin parçalı, çok bulutlu ve yağışlı geçeceğini bildirdi. Akşam üstü Batı ve Kuzeydoğu'daki birkaç il hariç yurdun tamamında yağış beklenirken bazı bölgelerde ise karla karşık yağış görüleceği kaydedildi. İşte 27 Aralık hava durumu...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yükseklerde buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne çevreleri ile Bilecik ve Çanakkale'nin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi ve Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 6°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EDİRNE °C, 3°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

İSTANBUL °C, 9°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 2°C: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerinde sağanak şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 4°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

İZMİR °C, 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 16°C: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 11°C: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 16°C: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, Eskişehir, Çankırı, Yozgat, Kayseri, Nevşehir ve Sivas çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C: Çok bulutlu ve yağmurlu, yağmurlu, kuzey kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 4°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 6°C: Çok bulutlu ve yağmurlu

SİVAS °C, 7°C: Parçalı ve çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARADENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BOLU °C, 5°C: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 9°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 12°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C: 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AMASYA °C, 11°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 11°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 12°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 14°C: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, bölgenin güneydoğusu ile Erzurum'un güneyi, Bingöl ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 3°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 7°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, doğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor

DİYARBAKIR °C, 9°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 8°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 8°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 10°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.