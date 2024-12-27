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Haberler Haberler Kamu çalışanları çift maaş alamayacak mı? Kamu çalışanları ne kadar maaş alacak?

Kamu çalışanları çift maaş alamayacak mı? Kamu çalışanları ne kadar maaş alacak?

Kamu çalışanları hakkında yapılan yeni düzenleme 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek. Buna göre, görevliler bir yerden maaş alacaklar. Ayırca, huzur hakkı, ücret, ikramiye gibi ödemeler de son bulacak. Alınan kararların ardından birden fazla görevi olan kamu çalışanları konu hakkında merak ettiklerini araştırmaya başladı. Peki, kamu çalışanları çift maaş alamayacak mı? İşte cevabı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 10:10
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Kamu çalışanları çift maaş alamayacak mı? Kamu çalışanları ne kadar maaş alacak?

Kamu çalışlanlarına ilişkin düzenleme 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek. Huzur hakkı, ücret, ikramiye gibi ödemeler de yapılmayacak. Sadecec bir görevi için maaş alacak çalışanların ücreti 92 bin TL'yi geçemeyecek. Her kurum ve kuruluş için geçerli olacak bu durum hakkında arama motorlarına soru sorulmaya devam ediliyor. Peki, kamu çalışanları çift maaş alamayacak mı? Kamu çalışanları ne kadar maaş alacak? Detaylar haberimizde...

KAMU ÇALIŞANLARI ÇİFT MAAŞ ALAMAYACAK

1 Ocak'ya yürürlüğe girecek düzenlemeye göre, kamu çalışanları çift maaş alamayacak. Özel ya da kamu ayrımı yapılmaksızın, her görevli için aynı prosedür uygulanacak. Birden fazla görevi olan çalışanlara, bir görevi için ücret ödenebilecek.

KAMU ÇALIŞANLARI NE KADAR MAAŞ ALACAK?

görevlerinden biri için ücret alacak olan kamu çalışanlarına yapılan huzur hakkı, ücret, ikramiye gibi ödemeler sınırlandırılacak. 108 bin gösterge rakamanı geçemeyecek memur maaşları, 98 bin lira düzeyinde olacak.

FAZLA MAAŞ NE OLACAK?

Çift maaş alamayacak kamu çalışanlarına ödenmesi gereken tutar gerekli vergi kesintileri yapılarak, asli görevli bulundukları kurumca belirlenen bir emanet hesaba yatırılacak.

Üst sınırın aşılması ya da ücret alınamaması durumunda, ödeme tutarları genel bütçe kapsamındaki idarelerin genel bütçesine kaydedilecek. Diğer idarelerde alınan fazla maaş ise ilgili kurumun bütçesine gelir olarak kaydedilecek.

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