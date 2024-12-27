  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler Gram altın fiyatları 27 Aralık 💰 | Çeyrek, Yarım, Tam, Külçe, Cumhuriyet Altını ne kadar? 1 Dolar kaç TL?

Gram altın fiyatları 27 Aralık 💰 | Çeyrek, Yarım, Tam, Külçe, Cumhuriyet Altını ne kadar? 1 Dolar kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 27 Aralık Cuma 2024 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 07:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gram altın fiyatları 27 Aralık 💰 | Çeyrek, Yarım, Tam, Külçe, Cumhuriyet Altını ne kadar? 1 Dolar kaç TL?

Canlı altın fiyatları 27 Aralık | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 27 Aralık Cuma 2024 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

27 ARALIK 2024 GÜNCEL DÖVİZ KURU

ABD Doları: 35,23 (Alış) - 35,24 (Satış)

EURO: 36,67 (Alış) - 36,73 (Satış)

STERLİN: 43,83 (Alış) - 44,05 (Satış)

1 DOLAR = 35,24 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉27 Aralık Cuma 2024 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.978,83₺

Gram altın satış: 2.979,35₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.856,00₺

Çeyrek altın satış: 4.954,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 9.711,00₺

Yarım altın satış: 9.97,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 19.392,00₺

Tam altın satış: 19.738,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 19.896,00₺

Cumhuriyet altını satış: 20.197,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 20.069,00₺

Ata altın satış: 20.253,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 27 Aralık Cuma günü saat 06.10 itibarıyla alınmıştır.

İngilizler duyurdu! Mourinho eski öğrencisiyle buluşuyor
G.Saray'a Mertens müjdesi!
DİĞER
Holding nefes kesecek! Kerem, Aydan’ı tuzaktan kurtarabilecek mi?
CANLI | Narin Güran cinayetinde 2. duruşma
F.Bahçe'de Felix coşkusu!
Skriniar transferinde son dakika! Anlaşma sağlandı derken...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş Fibabank mağlup Beşiktaş Fibabank mağlup 01:25
Rafa Silva: 2. yarı beni izleyin Rafa Silva: 2. yarı beni izleyin 01:24
Pereira Wolves’i uçurdu Pereira Wolves’i uçurdu 01:24
1.7 milyar TL’lik dev karar 1.7 milyar TL’lik dev karar 01:23
A.Efes kayıp: 75-94 A.Efes kayıp: 75-94 01:22
Liverpool zirvede hata yapmadı! Liverpool zirvede hata yapmadı! 00:59
Daha Eski
Liverpool zirvede hata yapmadı! Liverpool zirvede hata yapmadı! 00:58
Anadolu Efes deplasmanda kaybetti! Anadolu Efes deplasmanda kaybetti! 00:22
Arda Güler'den memleket ziyareti Arda Güler'den memleket ziyareti 00:22
Beşiktaş Almanya'da kayıp! Beşiktaş Almanya'da kayıp! 00:22
Beşiktaş Almanya'da kayıp! Beşiktaş Almanya'da kayıp! 00:20
G.Saray zorlanmadan kazandı! G.Saray zorlanmadan kazandı! 00:19