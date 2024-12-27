Gelinim Mutfakta kim elendi 27 Aralık Cuma | Bu hafta bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ 27 ARALIK? | Gelinim Mutfakta'nın 1525. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin sahibi oldu. Hafta finali ile birlikte bir gelin ise kayınvalidesiyle birlikte programa veda etti. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi? 27 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı, çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 27 ARALIK KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta haftanın son gününde kayınvalidelerden en düşük puanı alarak programa veda eden gelin henüz belli olmadı. Bölüm sonunda elenen gelin belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA 27 ARALIK BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Hafta finalinde kayınvalidelerden en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA 27 ARALIK ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 27 Aralık Cuma gününün birincisi ve çeyrek altını kazananı gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 26 Aralık Perşembe günü yayınlanan bölümünde kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan Beyzanur gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 16-20 Aralık haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi Aysun gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

20 Aralık Cuma günü, haftanın son gününde Gelinim Mutfakta'da en düşük puanı alarak elenen isim Rojda, ikinci elenen gelin ise Selcan oldu.