Engellilere ÖTV'siz araçta yeni düzenleme: Yerli araç zorunluluğu ve 10 yıl şartı geldi!

Engellilere araç alım-satımında yeni düzenlemeler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. ÖTV'den muaf tutulan engelli vatandaşların alacağı araçlara yüzde 40 yerlilik şartı getirildi. İthal lüks araçların engelli aracı olmasının önüne geçilirken geçmişte 5 yıl olan satış süresi de 10 yıla yükseltildi.

ENGELLİLERE ÖTV MUAFİYETİNDE YERLİ ARAÇ ŞARTI NEDİR?

Yapılan yeni düzenleme ile birlikte, engellilerin alacağı ÖTV'siz araçlarda artık yüzde 40 yerli olma zorunluluğu bulunacak. Bu kapsamda ÖTV'den muaf araç satısı düşerken Resmi Gazete'de konuya ilişkin maddede şu ifadeler yer aldı:

"6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7'nci maddesinde birinci fıkrasında (2) numaralı bendindeki yerli katkı oranı yüzde 40 olarak belirlenmiştir."

ENGELLİLERE ÖTV'SİZ YÜZDE 40 YERLİ ARAÇLAR HANGİLERİ?

Ötv muafiyeti kapsamına giren araçlar şu şekilde sıralandı:

◼Toyota Corolla,

◼Toyota C-HR,

◼Togg T10X,

◼Hyundai i10,

◼Hyundai i20,

◼Hyundai Bayon,

◼Fiat Egea Sedan,

◼Fiat Egea Cross,

◼Fiat Egea Cross Wagon,

◼Renault Clio,

◼Renault Megane,

◼Renault Duster.

ÜST LİMİT YÜZDE 43.93 ARTTI

Yeniden değerleme oranının 2025 yılı için açıklanmasıyla üst limit de açıklandı. 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olan ÖTV muafiyetli üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43.93 artışla 2 milyon 247 bin 114 TL olarak uygulanacak.

ARAÇ SATIŞINDA 10 YIL ŞARTI

Geçmiş dönemlerde engelli aracı alanlar aracını 5 yılda bir değiştirebilirken Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklik kapsamında bu süre de güncellendi. Düzenleme ile engelliler araçlarını en az 10 yıl boyunca satımayacak.

KİMLER ENGELLİ ARACI ALABİLİR?

ÖTV muafiyetli araç satın almak hakkından yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan kişiler yararlanabiliyor. Yüzde 90 üzerinden engelli olan kişiler için herhangi şartı aranmıyor. Engelli kişi 18 yaşıdan küçükse bu hak ailesi tarafından kullanılabiliyor.ÖTV muafiyetli araç alımından şehit eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa anne veya babasından birisi bir defaya mahsus faydalanıyor.