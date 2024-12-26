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Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün 📰26 Aralık Perşembe 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün 📰26 Aralık Perşembe 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 26 Aralık 2024 tarihli 32764. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 26 Aralık Perşembe 2024 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 08:01 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 08:10
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Resmi Gazete'de bugün 📰26 Aralık Perşembe 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 26 ARALIK | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 26 Aralık Perşembe tarihli 32764. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 26 Aralık 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

26 ARALIK 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Millî Savunma Üniversitesi Havacılık ve Uzay Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

–– Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

–– Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

–– Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

–– Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

–– İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

–– Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

–– Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

–– Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2025 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2025/1)

–– 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 18 inci Maddesine Göre 2025 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun) 9 uncu Maddesi Uyarınca 2025 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ

–– 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2025 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ

–– 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2025 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ

–– 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2025 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ

–– İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

–– Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

KURUL KARARI

–– Nükleer Düzenleme Kurulunun 19/12/2024 Tarihli ve 2024-74/1 Sayılı Kararı

👉26 ARALIK 2024 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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