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Haberler Haberler Memur ve emekli zammı için geri sayım: Beklentiler ne? Gözler enflasyon verisinde!

Memur ve emekli zammı için geri sayım: Beklentiler ne? Gözler enflasyon verisinde!

Memur ve emeklilerin 2025 yılında alacağı zam için geri sayım devam ediyor. Yapılan yüzde 30 oranında zammın ardından asgari ücret 2025 yılında 22 bin 104 TL olarak belirlenirken memur ve emekli zammı için ise kritik tarih 3 Ocak Cuma. Bu tarihte açıklanacak enflasyon verisine göre netleşecek olan zam öncesinde 5 aylık enflasyon verisi ve ekonomistlerin beklentileriyle memur ve emekli zammı senaryolarını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 11:00 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 11:10
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Memur ve emekli zammı için geri sayım: Beklentiler ne? Gözler enflasyon verisinde!

Memur ve emeklilerin zammı için nefesler tutuldu. 6 aylık enflasyon farkı dikkate alınarak yapılacak zam, Ocak ayında açıklanacak olan 2024'ün son enflasyon verisiyle netlik kazanacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun hazırladığı verilere göre, Kasım ayına kadar yani 5 aylık toplam enflasyon yüzde 14,57 olarak hesaplandı. Ancak memur ve emekli zammının bu rakamın üzerinde yapılacağı tahmin ediliyor. 2024 yılının ikinci yarısı için memurlara %10'luk toplu sözleşme zammı da belirleyici unsurlardan bir tanesi.

MEMURLARA YÜZDE KAÇ ZAM BEKLENİYOR?

Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yıllık enflasyon %47,09'a geriledi ve memur ile emekli maaş zammı için 5 aylık tablo netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %14,57 oranında bir zam kesinleşti. Memur ve memur emeklileri için ise %10,4 oranındaki zam kesinleşmiş durumda. Ancak bu oran, Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netlik kazanacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Sabah'ın haberine göre, Temmuz-Ocak dönemi için en düşük memur maaşı 39 bin 177 lira olarak uygulanıyor. En düşük memur emeklisi maaşı ise 17 bin 588 TL. Şu ana kadar ortaya çıkan 5 aylık enflasyon farkı ise yüzde 14,57 olarak hesaplandı.

Toplam enflasyon: %14.57

SSK ve Bağkur emeklisine yansıyacak zam: %14.57

Ortaya çıkan enflasyon farkı: %4.16

7.Dönem Toplu sözleşmesi zammı: %6

5 aylık enflasyona göre kümülatif zam: %10.41

Temmuz ayında en düşük memur maaşı 39 bin 177 lira olarak uygulamaya koyuldu. Ocak 2025'te maaşlara yüzde 12'lik zam yapılması halinde en düşük memur maaşı 43 bin 878 lira olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli memur maaşı ise bu zam hesabına göre, 19 bin 697 liraya yükselecek.

5 aylık yüzde 14,57 artışla hesaplanan SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı hesaplama tablosu şöyle:

12.500 TL alanlar 14.321

12.600 TL alanlar 14.436

13.000 TL alanlar 14.894

13.500 TL alanlar 15.467

15.000 TL alanlar 17.186

15.500 TL alanlar 17.758

16.000 TL alanlar 18.331

18.000 TL alanlar 20.623

19.000 TL alanlar 21.768

20.000 TL alanlar 22.914

24.000 TL alanlar 27,497

25.000 TL alanlar 28.643

26.000 TL alanlar 29.788

30.000 TL alanlar 34.371

31.000 TL alanlar 35.517

32.000 TL alanlar 36.662

39.000 TL alanlar 44.682

40.000 TL alanlar 45.828

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Memur ve emekli maaş zamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak Aralık ayı enflasyon verileriyle kesinleşecektir. Bu tarihte, 6 aylık enflasyon oranı netleşecek ve memur ile emeklilerin maaşlarına yansıtılacak zam oranları belirlenecektir.

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