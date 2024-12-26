İstanbul'da sağanak ve kuvvetli rüzgar! MGM radar görüntülerini paylaştı (26 Aralık hava durumu)

İstanbul'da bir süredir etkili olan yağışlar, hızını artırarak devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı radar görüntülerinde, ülkenin büyük bölümü kuvvetli yağışın esiri olurken doğusunda ise kar beklendiği kaydedildi. Marmara ile Kuzey Ege'de yağışla birlikte fırtınanın da görülmesi bekleniyor. Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek ancak yer yer sel, su baskını, heyelan, buzlanma, don ihtimalleri sebebiyle vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesinde, 5 kentte sarı kodlu uyarı verildi. Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ'ın yer aldığı listede, Kırklareli'nin Merkez, Pınarhisar, Kofçaz, Vize ve Demirköy ilçeleri için yağmur ve rüzgarın yanı sıra kar görülebileceği belirtildi.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Balıkesir merkez dışında, bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Kırklareli çevreleri ile Edirne ve Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar görülebilir. Özellikle Kırklareli çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek; zaman zaman fırtına (50-70 km/saat) şeklinde etkili olabilir.

Çanakkale: 9°C, parçalı ve çok bulutlu; aralıklı yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur.

Edirne: 6°C, parçalı ve çok bulutlu; aralıklı yağmur ve sağanak yağış, yükseklerde karla karışık yağmur.

İstanbul: 12°C, parçalı ve çok bulutlu; sağanak yağışlı.

Kırklareli: 7°C, parçalı ve çok bulutlu; yağmurlu. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Yağışların kuvvetli olacağı belirtiliyor.

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Ege Bölgesi'nde hava genel olarak çok bulutlu olacak. Muğla çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Kuzey Ege'de rüzgar, kuzey yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esecek.

Afyonkarahisar: 8°C, çok bulutlu.

Denizli: 14°C, çok bulutlu.

İzmir: 16°C, çok bulutlu.

Muğla: 12°C, çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Akdeniz Bölgesi'nde hava çok bulutlu ve yağışlı geçecek. Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Toroslar ve Batı Akdeniz'in yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor. Antalya, Adana'nın kuzey ve batısı ile Mersin çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Adana: 14°C, çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

Antalya: 14°C, çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar yerel olarak kuvvetli olacak.

Hatay: 13°C, çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

Mersin: 15°C, çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

İç Anadolu Bölgesi genelinde hava çok bulutlu olacak. Bölgenin doğusu ve Karaman çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

Ankara: 11°C, çok bulutlu.

Eskişehir: 10°C, çok bulutlu.

Konya: 8°C, çok bulutlu.

Sivas: 9°C, parçalı ve çok bulutlu; yağmurlu, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor.

KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Karadeniz Bölgesi genelinde hava çok bulutlu ve yağışlı olacak. Orta Karadeniz (Ordu hariç), Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur, kar ve çığ tehlikesi öngörülüyor.

Bolu: 14°C, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Düzce: 15°C, çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

Sinop: 16°C, çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

Zonguldak: 15°C, çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

Amasya: 15°C, parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu.

Samsun: 19°C, parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu.

Tokat: 16°C, parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu.

Trabzon: 16°C, parçalı ve çok bulutlu.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Güney ve batı kesimler ile Erzurum çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışlar, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve sis görülebilir. Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesi mevcut.

Erzurum: 5°C, parçalı ve çok bulutlu, gece kar yağışlı.

Kars: 6°C, parçalı ve çok bulutlu.

Malatya: 9°C, parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu.

Van: 7°C, parçalı ve çok bulutlu.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Bölge genelinde sağanak yağış bekleniyor.

Diyarbakır: 10°C, parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı.

Gaziantep: 7°C, parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı.

Siirt: 14°C, parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı.

Şanlıurfa: 12°C, parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı.