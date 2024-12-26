  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler İstanbul'da sağanak ve kuvvetli rüzgar! MGM radar görüntülerini paylaştı (26 Aralık hava durumu)

İstanbul'da sağanak ve kuvvetli rüzgar! MGM radar görüntülerini paylaştı (26 Aralık hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Aralık Perşembe tarihli hava durumu raporunu paylaştı. Ülke genelinde kuvvetli sağanak devam ederken Marmara Bölgesi'nde fırtınanın etkili olacağı kaydedildi. Uzmanlar, rüzgarın hızının saatte 70 km'ye ulaşabileceğini belirterek İstanbulluları tedbirli olmaları için uyardı. Megakentte gün içinde kaydedilecek en yüksek sıcaklık 12 derece olurken gece saatlerinde ise sıcaklığın 9 dereceye düşmesi bekleniyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 08:10 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 08:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İstanbul'da sağanak ve kuvvetli rüzgar! MGM radar görüntülerini paylaştı (26 Aralık hava durumu)

İstanbul'da bir süredir etkili olan yağışlar, hızını artırarak devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı radar görüntülerinde, ülkenin büyük bölümü kuvvetli yağışın esiri olurken doğusunda ise kar beklendiği kaydedildi. Marmara ile Kuzey Ege'de yağışla birlikte fırtınanın da görülmesi bekleniyor. Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek ancak yer yer sel, su baskını, heyelan, buzlanma, don ihtimalleri sebebiyle vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesinde, 5 kentte sarı kodlu uyarı verildi. Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ'ın yer aldığı listede, Kırklareli'nin Merkez, Pınarhisar, Kofçaz, Vize ve Demirköy ilçeleri için yağmur ve rüzgarın yanı sıra kar görülebileceği belirtildi.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Balıkesir merkez dışında, bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Kırklareli çevreleri ile Edirne ve Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar görülebilir. Özellikle Kırklareli çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek; zaman zaman fırtına (50-70 km/saat) şeklinde etkili olabilir.

Çanakkale: 9°C, parçalı ve çok bulutlu; aralıklı yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur.

Edirne: 6°C, parçalı ve çok bulutlu; aralıklı yağmur ve sağanak yağış, yükseklerde karla karışık yağmur.

İstanbul: 12°C, parçalı ve çok bulutlu; sağanak yağışlı.

Kırklareli: 7°C, parçalı ve çok bulutlu; yağmurlu. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Yağışların kuvvetli olacağı belirtiliyor.

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Ege Bölgesi'nde hava genel olarak çok bulutlu olacak. Muğla çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Kuzey Ege'de rüzgar, kuzey yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esecek.

Afyonkarahisar: 8°C, çok bulutlu.

Denizli: 14°C, çok bulutlu.

İzmir: 16°C, çok bulutlu.

Muğla: 12°C, çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Akdeniz Bölgesi'nde hava çok bulutlu ve yağışlı geçecek. Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Toroslar ve Batı Akdeniz'in yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor. Antalya, Adana'nın kuzey ve batısı ile Mersin çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Adana: 14°C, çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

Antalya: 14°C, çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar yerel olarak kuvvetli olacak.

Hatay: 13°C, çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

Mersin: 15°C, çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

İç Anadolu Bölgesi genelinde hava çok bulutlu olacak. Bölgenin doğusu ve Karaman çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

Ankara: 11°C, çok bulutlu.

Eskişehir: 10°C, çok bulutlu.

Konya: 8°C, çok bulutlu.

Sivas: 9°C, parçalı ve çok bulutlu; yağmurlu, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor.

KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Karadeniz Bölgesi genelinde hava çok bulutlu ve yağışlı olacak. Orta Karadeniz (Ordu hariç), Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur, kar ve çığ tehlikesi öngörülüyor.

Bolu: 14°C, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Düzce: 15°C, çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

Sinop: 16°C, çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

Zonguldak: 15°C, çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

Amasya: 15°C, parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu.

Samsun: 19°C, parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu.

Tokat: 16°C, parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu.

Trabzon: 16°C, parçalı ve çok bulutlu.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Güney ve batı kesimler ile Erzurum çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışlar, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve sis görülebilir. Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesi mevcut.

Erzurum: 5°C, parçalı ve çok bulutlu, gece kar yağışlı.

Kars: 6°C, parçalı ve çok bulutlu.

Malatya: 9°C, parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu.

Van: 7°C, parçalı ve çok bulutlu.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Bölge genelinde sağanak yağış bekleniyor.

Diyarbakır: 10°C, parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı.

Gaziantep: 7°C, parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı.

Siirt: 14°C, parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı.

Şanlıurfa: 12°C, parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı.

Szymanski için dev teklif! Transferde karar verildi
F.Bahçe'ye transferde büyük jest!
DİĞER
Son dakika haberleri: Dünya devi Kenan Yıldız için harekete geçti! Juventus'un bonservis beklentisi belli oldu
CANLI | Narin Güran cinayetinde kritik gün! 2. duruşma başlıyor
G.Saray'a Skriniar müjdesi!
Fenerbahçe'de En Nesyri gelişmesi! Al Nassr ve Sevilla...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte 5 haftalık program İşte 5 haftalık program 00:52
ÇBK Mersin tek farkla: 83-82 ÇBK Mersin tek farkla: 83-82 00:44
Hüseyin Eroğlu G.Birliği’nde Hüseyin Eroğlu G.Birliği’nde 00:43
Yeni Malatya’da Damlu ayrıldı Yeni Malatya’da Damlu ayrıldı 00:42
Pereira’nın yerine Terim Pereira’nın yerine Terim 00:41
Fenerbahçe'de En Nesyri gelişmesi! Al Nassr ve Sevilla... Fenerbahçe'de En Nesyri gelişmesi! Al Nassr ve Sevilla... 23:07
Daha Eski
F.Bahçe'den Kevin De Bruyne bombası! F.Bahçe'den Kevin De Bruyne bombası! 23:07
G.Saray'a Ziyech piyangosu! G.Saray'a Ziyech piyangosu! 23:07
Terim için olay iddia! Yeni takımı herkese sürpriz oldu Terim için olay iddia! Yeni takımı herkese sürpriz oldu 23:07
G.Saray resmi teklifi sundu! G.Saray resmi teklifi sundu! 23:07
Ajax Tadic'ten vazgeçmiyor! Ara transferde... Ajax Tadic'ten vazgeçmiyor! Ara transferde... 23:07
G.Saray'a transferde dev rakip! G.Saray'a transferde dev rakip! 23:07