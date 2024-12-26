  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler Gram altın fiyatları 26 Aralık 💰 | Çeyrek, Yarım, Tam, Külçe, Cumhuriyet Altını ne kadar? 1 Dolar kaç TL?

Gram altın fiyatları 26 Aralık 💰 | Çeyrek, Yarım, Tam, Külçe, Cumhuriyet Altını ne kadar? 1 Dolar kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 26 Aralık Perşembe 2024 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 07:20 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 07:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gram altın fiyatları 26 Aralık 💰 | Çeyrek, Yarım, Tam, Külçe, Cumhuriyet Altını ne kadar? 1 Dolar kaç TL?

Canlı altın fiyatları 26 Aralık | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 26 Aralık Perşembe 2024 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

26 ARALIK 2024 GÜNCEL DÖVİZ KURU

ABD Doları: 34,20 (Alış) - 35,21 (Satış)

EURO: 36,60 (Alış) - 36,77 (Satış)

STERLİN: 44,02 (Alış) - 44,24 (Satış)

1 DOLAR = 35,21 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉26 Aralık Perşembe 2024 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.973,83₺

Gram altın satış: 2.974,15₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.844,00₺

Çeyrek altın satış: 4.934,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 9.689,00₺

Yarım altın satış: 9.869,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 19.347,00₺

Tam altın satış: 19.662,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 19.896,00₺

Cumhuriyet altını satış: 20.197,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 20.022,00₺

Ata altın satış: 20.175,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 26 Aralık Perşembe günü saat 06.11 itibarıyla alınmıştır.

Szymanski için dev teklif! Transferde karar verildi
F.Bahçe'ye transferde büyük jest!
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'dan Mikautadze hamlesi! İlk resmi teklif belli oldu...
Terörsüz Türkiye adımları | DEM Parti-Öcalan görüşmesine izin çıktı! Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder İmralı'ya gidiyor
G.Saray'a Skriniar müjdesi!
Fenerbahçe'de En Nesyri gelişmesi! Al Nassr ve Sevilla...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte 5 haftalık program İşte 5 haftalık program 00:52
ÇBK Mersin tek farkla: 83-82 ÇBK Mersin tek farkla: 83-82 00:44
Hüseyin Eroğlu G.Birliği’nde Hüseyin Eroğlu G.Birliği’nde 00:43
Yeni Malatya’da Damlu ayrıldı Yeni Malatya’da Damlu ayrıldı 00:42
Pereira’nın yerine Terim Pereira’nın yerine Terim 00:41
Fenerbahçe'de En Nesyri gelişmesi! Al Nassr ve Sevilla... Fenerbahçe'de En Nesyri gelişmesi! Al Nassr ve Sevilla... 23:07
Daha Eski
F.Bahçe'den Kevin De Bruyne bombası! F.Bahçe'den Kevin De Bruyne bombası! 23:07
G.Saray'a Ziyech piyangosu! G.Saray'a Ziyech piyangosu! 23:07
Terim için olay iddia! Yeni takımı herkese sürpriz oldu Terim için olay iddia! Yeni takımı herkese sürpriz oldu 23:07
G.Saray resmi teklifi sundu! G.Saray resmi teklifi sundu! 23:07
Ajax Tadic'ten vazgeçmiyor! Ara transferde... Ajax Tadic'ten vazgeçmiyor! Ara transferde... 23:07
G.Saray'a transferde dev rakip! G.Saray'a transferde dev rakip! 23:07