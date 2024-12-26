Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 26 Aralık Perşembe günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 26 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 26 Aralık Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
26 ARALIK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Premier Lig
15.30 Manchester City - Everton
18.00 Chelsea - Fulham
18.00 Newcastle United - Aston Villa
18.00 Bournemouth - Crystal Palace
18.00 Southampton - West Ham United
18.00 Nottingham Forest - Tottenham
18.00 Wolverhampton - Manchester United
18.00 Liverpool - Leicester City
Belçika Ligi
15.30 Royal Antwerp - Genk
18.00 Kortrijk - Sporting Charleroi
18.00 Ckyb brygge - Westerlo
20.30 Mechelen - Standard Liege
22.45 Gent - Union Saint-Gilloise
İngiltere Championship
18.00 Preston North End - Hull City
18.00 Bristol City - Luton Town
18.00 Blackburn Rovers - Sunderland
18.00 Middlesbrough - Sheffield Wednesday
18.00 Sheffield United - Burnley
18.00 Watford - Portsmouth
18.00 Oxford United - Cardiff City
18.00 Coventry - Plymouth Argyle
18.00 Swansea City - Queens Park Rangers
18.00 Norwich City - Millwall
18.00 Derby County - West Bromwich
18.00 Stoke City - Leeds United
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