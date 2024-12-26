Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 26 Aralık Perşembe günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 26 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 26 Aralık Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

26 ARALIK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Premier Lig

15.30 Manchester City - Everton

18.00 Chelsea - Fulham

18.00 Newcastle United - Aston Villa

18.00 Bournemouth - Crystal Palace

18.00 Southampton - West Ham United

18.00 Nottingham Forest - Tottenham

18.00 Wolverhampton - Manchester United

18.00 Liverpool - Leicester City

Belçika Ligi

15.30 Royal Antwerp - Genk

18.00 Kortrijk - Sporting Charleroi

18.00 Ckyb brygge - Westerlo

20.30 Mechelen - Standard Liege

22.45 Gent - Union Saint-Gilloise

İngiltere Championship

18.00 Preston North End - Hull City

18.00 Bristol City - Luton Town

18.00 Blackburn Rovers - Sunderland

18.00 Middlesbrough - Sheffield Wednesday

18.00 Sheffield United - Burnley

18.00 Watford - Portsmouth

18.00 Oxford United - Cardiff City

18.00 Coventry - Plymouth Argyle

18.00 Swansea City - Queens Park Rangers

18.00 Norwich City - Millwall

18.00 Derby County - West Bromwich

18.00 Stoke City - Leeds United

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