  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler Bim aktüel katalog 27 Aralık Cuma | Bu Cuma Bim'de indirimli aktüel ürünler

Bim aktüel katalog 27 Aralık Cuma | Bu Cuma Bim'de indirimli aktüel ürünler

Bim aktüel katalog 27 Aralık Cuma | Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında onlarca ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. Cuma günü evinizin ihtiyaçlarının yanı sıra teknolojik ve kişisel ihtiyaçları da giderecek onlarca aktüel ürünü raflarına dizen Bim, uygun fiyatlı alışveriş için kapılarını açıyor. 27 Aralık Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 08:02 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 08:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bim aktüel katalog 27 Aralık Cuma | Bu Cuma Bim'de indirimli aktüel ürünler

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 8650 TL
Senna 32 İnç HD Ready uydu Alıcılı TV: 4150 TL
Kumtel Mini Buzdolabı +-39/100 L: 4975 TL
Dijitsu 65 İnç Ultra HD Google TV: 17490 TL

Bim aktüel katalog 27 Aralık Cuma | Bu Cuma Bim'de indirimli aktüel ürünler

Casilli Termal Tayt: 159 TL
Eşofman Alt Erkek/Kadın: 199 TL
Pijama Alt Erkek/Kadın: 159 TL
Kırlent Kılıfı: 169 TL
Pelüş Kulaklık: 79 TL
Coco Paspas: 159 TL

Bim aktüel katalog 27 Aralık Cuma | Bu Cuma Bim'de indirimli aktüel ürünler

Paşabahçe Aurora Kase: 129 TL
Paşabahçe Aurora Servis Tabağı: 79 TL
Paşabahçe Aurora Çukur Tabak: 65 TL
Paşabahçe Berakfast Club Kavanoz: 139 TL
Paşabahçe Iconic Kase: 39 TL

Bim aktüel katalog 27 Aralık Cuma | Bu Cuma Bim'de indirimli aktüel ürünler

Benante Porselen Tabaklı Ayaklı Çay Fincanı: 179 TL
Benante Porselen Desenli Demlik: 479 TL
Benante Porselen Desenli Şekerlik: 179 TL
Benante Porselen Desenli Sütlük: 169 TL

Bim aktüel katalog 27 Aralık Cuma | Bu Cuma Bim'de indirimli aktüel ürünler

Oyuncak Süpürge: 129 TL
Konuşan Dfne Bebek: 389 TL
Tekli Arabalar: 67,50 TL
Sök Tak Uzay Seti: 199 TL
Oyuncak Çay Seti Kekli: 119 TL
Oyuncak Sevimli Bebek: 99 TL

G.Saray'dan dev harekat! 3 yıldız Aslan olacak
Szymanski için dev teklif! Transferde karar verildi
DİĞER
Tosun Paşa'nın çekimlerinde deveden düşerek ölmüştü! Hababam Sınıfı'nın Akil Hoca'sının kızı da çok ünlü çıktı
CANLI | Narin Güran cinayetinde kritik gün! 2. duruşma başlıyor
G.Saray'a Skriniar müjdesi!
Fenerbahçe'de En Nesyri gelişmesi! Al Nassr ve Sevilla...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte 5 haftalık program İşte 5 haftalık program 00:52
ÇBK Mersin tek farkla: 83-82 ÇBK Mersin tek farkla: 83-82 00:44
Hüseyin Eroğlu G.Birliği’nde Hüseyin Eroğlu G.Birliği’nde 00:43
Yeni Malatya’da Damlu ayrıldı Yeni Malatya’da Damlu ayrıldı 00:42
Pereira’nın yerine Terim Pereira’nın yerine Terim 00:41
Fenerbahçe'de En Nesyri gelişmesi! Al Nassr ve Sevilla... Fenerbahçe'de En Nesyri gelişmesi! Al Nassr ve Sevilla... 23:07
Daha Eski
F.Bahçe'den Kevin De Bruyne bombası! F.Bahçe'den Kevin De Bruyne bombası! 23:07
G.Saray'a Ziyech piyangosu! G.Saray'a Ziyech piyangosu! 23:07
Terim için olay iddia! Yeni takımı herkese sürpriz oldu Terim için olay iddia! Yeni takımı herkese sürpriz oldu 23:07
G.Saray resmi teklifi sundu! G.Saray resmi teklifi sundu! 23:07
Ajax Tadic'ten vazgeçmiyor! Ara transferde... Ajax Tadic'ten vazgeçmiyor! Ara transferde... 23:07
G.Saray'a transferde dev rakip! G.Saray'a transferde dev rakip! 23:07