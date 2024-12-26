Bim aktüel katalog 27 Aralık Cuma | Bu Cuma Bim'de indirimli aktüel ürünler

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 8650 TL
Senna 32 İnç HD Ready uydu Alıcılı TV: 4150 TL
Kumtel Mini Buzdolabı +-39/100 L: 4975 TL
Dijitsu 65 İnç Ultra HD Google TV: 17490 TL
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 8650 TL
Casilli Termal Tayt: 159 TL
Eşofman Alt Erkek/Kadın: 199 TL
Pijama Alt Erkek/Kadın: 159 TL
Kırlent Kılıfı: 169 TL
Pelüş Kulaklık: 79 TL
Coco Paspas: 159 TL
Paşabahçe Aurora Kase: 129 TL
Paşabahçe Aurora Servis Tabağı: 79 TL
Paşabahçe Aurora Çukur Tabak: 65 TL
Paşabahçe Berakfast Club Kavanoz: 139 TL
Paşabahçe Iconic Kase: 39 TL