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Haberler Haberler Zamlı asgari ücret ne zaman, hangi ay yatacak 2025? Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek?

Zamlı asgari ücret ne zaman, hangi ay yatacak 2025? Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek?

Asgari ücret belirleme çalışmaları devam ederken zam oranı milyonlarca vatandaş tarafından merakla bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışanı ezdirmeyeceklerini sık sık vurgularken maaşların zamlı maaşların ne zaman yatacağı da vatandaşların kafasında bir diğer soru işareti. Peki zamlı asgari ücret ne zaman, hangi ay yatacak 2025? Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 10:00 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 10:20
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Zamlı asgari ücret ne zaman, hangi ay yatacak 2025? Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek?

ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YATACAK 2025? | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında gerçekleştirilen asgari ücret belirleme çalışmalarının ardından yeni senede asgari ücrete yüzde 30 zam uygulanmasına karar verildi. Net 22 bin 104 olan asgari ücret, brüt ise 26 bin 5 TL olarak belirlendi. Peki ilk zamlı maaşlar ne zaman ödenecek? Milyonlarca çalışan zamlı maaşını almak için gün sayarken merak edilenleri sizler için derledik.

2025 ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN, HANGİ AY ÖDENECEK?

Asgari ücrete gelen zammın ardından milyonlarca vatandaş, zamlı maaşlarını ne zaman alacağını merak ediyor. Yüzcde 30 zamla 22 bin 104 TL'ye ulaşan asgari ücret net maaşının bazı çalışanlara Ocak ayında, bazılarına ise Şubat ayından itibaren yatırılması bekleniyor. Öte yandan ayın ortasında maaş alan memur ve emekli maaşlarına yeni yıldaki ilk maaşlarının zamlı olarak yatırılması beklenirken bu maaşların zamlı olmaması halinde zam farkı ödenecek.

2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

2025 yılında brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 22 bin 104 lira 67 kuruşunu net asgari ücret, 3 bin 640 lira 77 kuruşunu SGK primi ve 260 lira 6 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.

Brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücrete, 4 bin 30 lira 85 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 520 lira 11 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 30 bin 556 lira 46 kuruş oldu.

Yeni asgari ücret rakamıyla, devletin her bir asgari ücretli için işverenlere verdiği asgari ücret desteği de 700 liradan 1000 liraya çıkarıldı.

Öte yandan, yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinden Genel Sağlık Sigortası (GSS) primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemde 1 Ocak 2025 itibarıyla değişiklik yaşanacak.

Mevcut asgari ücret: 17.002,12 ₺

👉%20 zamlı asgari ücret: 20.402,55 ₺

👉%25 zamlı asgari ücret: 21.253,25 ₺

👉%30 zamlı asgari ücret: 22.102,76 ₺

👉%35 zamlı asgari ücret: 22.952,86 ₺

👉%40 zamlı asgari ücret: 23.802,98 ₺

👉%45 zamlı asgari ücret: 24.653,08 ₺

👉%50 zamlı asgari ücret: 25.503,19 ₺

👉%55 zamlı asgari ücret: 26.353,29 ₺

👉%60 zamlı asgari ücret: 27.203,43 ₺

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