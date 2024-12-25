Yaşlı aylığı ne kadar 2025? | 65 yaş aylığı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi? Zamlı maaş ne zaman yatar?

Yaşlı aylığı ne kadar 2025? | Asgari ücrete gelen yüzde 30 zammın ardından 2025 yılında asgari ücretli çalışanların alacağı maaş 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Yeni yılda zamlanan sosyal yardım ödemeleri de yeniden hesaplanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 65 yaş üstü kişilere ödenecek yaşlılık aylığı hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU, YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

Memur ve memur emekli maaşı zam oranları 2025 Ocak ayının ilk haftasında netleşecek. TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve memur emekli aylıklarında yapılacak artış da belli olacak. Bu kapsamda memur maaş katsayısındaki artışla 65 yaş aylığı zammının da netleşmesi bekleniyor.

Memur zammı oranı kadar artan 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parası gibi birçok sosyal ödenek de enflasyon farkına göre yeniden hesaplanıyor. Bu kapsamda, son veri hariç 5 aylık enflasyon farkına göre, 2025 yılında sosyal destek ödemeleri şöyle olacak

65 Yaş Aylığı: 4.616,52

Evde Bakım Desteği: 10.022,07

Kronik Hastalık Yardımı: 10.022,07

Engelli Aylığı (%40-69): 3.685,22

Engelli Aylığı (%70 ve üzeri): 5.527,82

Açıklanan aylık TÜFE verilerine göre 4 aylık enflasyon farkı 12,06 oldu. Merkez Bankası Piyasa Katılımcılar Anketi'nde yer alan kasım ayı yüzde 2,01 aralık ayı yüzde 1,67 şeklinde gerçekleşmesi halinde altı aylık enflasyon yüzde 16,22 olacak.

ZAMLI YAŞLILIK MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

Yaşlı aylıkları, hak sahibinin doğum yılının son rakamına göre ilgili ayın 5'i ila 9'u arasında PTT'ye yatırılmaktadır. Ödemeleri yatırılan kişilere SMS ile bildirim yapılmaktadır. Ödeme bilgileri e-devlet portalı üzerinden sorgulanabilmektedir.