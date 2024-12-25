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Haberler Haberler Kıdem tazminatı tavanı 2025 | Net maaşa göre kıdem tazminatı hesaplama

Kıdem tazminatı tavanı 2025 | Net maaşa göre kıdem tazminatı hesaplama

Kdıem tazminatı tavanı, asgari ücrete gelen zammın ardından yeniden hesaplandı. Milyonlarca asgari ücretli çalışan için 2025 yılında asgari ücret, 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Böylece kıdem tazminatı tavan tutarı da değişti. Peki kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? 2025 net maaşa göre kıdem tazminatı hesaplama ve detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 08:00 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 08:10
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Kıdem tazminatı tavanı 2025 | Net maaşa göre kıdem tazminatı hesaplama

Kıdem tazminatı tavanı 2025 | En az bir yıl çalışan işinin işten ayrılırken aldığı kıdem tazminatında tavan tutar, asgari ücret zammıyla brilikte yeniden hesaplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren uygulanacak asgari ücreti 22 bin 104 TL olarak duyurdu. Yüzde 30 zamlanan asgari ücretin ardından arama motorlarında 'kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?' sorusu araştırılıyor. İşte detaylar...

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2025

Asgari ücretin üzerinde maaş alan çalışanların kıdem tazminatı tavanı yıllık 41 bin 828 liradır. Ancak bu hesaplamaya ihbar tazminatı dahil değildir.

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Bir yıllık kıdemi bulunan asgari ücretliden damga vergisi kesildikten sonra eline geçecek tazminatı 25 bin 806 lira, iki yıllık çalışan 51 bin 613 lira, 3 yıllık çalışan 77 bin 419 lira, 4 yıllık çalışan 103 bin 226 lira, 5 yıllık çalışan 129 bin 33 lira, 10 yıllık çalışan 258 bin 66 lira, 15 yıllık çalışan 389 bin 862 lira, 20 yıllık çalışan 516 bin 132 lira, 25 yıllık çalışan ise 645 bin 165 lira hak edecek.

ÇALIŞMA VE SOSYAL BAKANLIĞI KIDEM TAZMİNATI TAVANI HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYIN

NET MAAŞA GÖRE KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir.

Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) de dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

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KIDEM TAZMİNATI ALMA KOŞULLARI

Yaş hariç emeklilik şartlarını taşıyan sigortalıların;

⎯ Son işyerinde en az 1 yıl çalışmak,

⎯ 08.09.1999 tarihinden önce ilk sigortalılığı bulunan çalışanlar için 15 yıl sigortalılık şartı ve 3600 prim gün sigortalık süresi olmak,

⎯ 08.09.1999 tarihi ile 30.04.2008 tarihleri arasında ilk sigortalılığı olan çalışanlar için, sigortalılık süresi göz önünde bulundurulmaksızın 7000 prim ödeme gün sayısı veya "4500 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi olmak,

⎯ 30.04.2008 tarihi ile 31.12.2008 tarihleri arasında ilk sigortalılığı olan çalışanlar için 4600 prim gün sigortalılık süresi olmak,

⎯ 01.01.2009 tarihi ile 31.12.2015 tarihleri arasında ilk sigortalılığı olan çalışanlar için 4600-5300 prim gün (her yıl için 100 gün eklenerek hesaplanıyor) sigortalılık süresi olmak,

⎯ 01.01.2016 tarihinden sonra ilk sigortalılığı bulunan çalışanlar için 5400 prim gün sigortalılık süresi olmak şartları sağlandığında "SGK'dan kıdem tazminatına esas yazı" alınarak işten ayrılmak mümkün.

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