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Haberler Haberler Evde bakım maaşı ne kadar olacak 2025? | Evde bakım aylığı zammı yüzde kaç?

Evde bakım maaşı ne kadar olacak 2025? | Evde bakım aylığı zammı yüzde kaç?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 2025 yılında net 22 bin 104 TL olacağını açıkladı. Yüzde 30 zamlanan asgari ücretin açıklanmasının ardından evde bakım maaşı alanlar, araştırmalarını hızlandırdı. Her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılan ve engelli aylığı olarak da bilinen evde bakım maaşı 2025'te ne kadar olacak? Yüzde kaç zam gelecek? sorularının cevabı haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 08:10 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 08:10
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Evde bakım maaşı ne kadar olacak 2025? | Evde bakım aylığı zammı yüzde kaç?

Evde Bakım Maaşı, engelli bireylerin ihtiyaçlarının aileleri tarafından karşılanmasını desteklemek amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından, engelli bakımını üstlenen kişilere ödenmektedir. Her ayın 15-31'i arasında yatırılan evde bakım aylıkları, 2024 Temmuz ayında yapılan zammın ardından 9 bin 77 TL olarak ödeniyordu. Asgari ücretin açıklanmasının ardından evde bakım maaşına yüzde kaç zam geldiği ve güncel evde bakım aylığı tutarı merak ediliyor. İşte detaylar...

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK 2025?

Temmuz ayında yapılan düzenleme ile 9 bin 77 TL'ye ulaşan evde bakım maaşının 2025 yılında ne kadar olacağı henüz bilinmiyor. TÜİK, 3 Ocak Cuma günü Aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklayacak ve böylece memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı belli olacak. Evde Bakım Maaşı da memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında güncellenecek.

EVDE BAKIM AYLIĞI ZAMMI YÜZDE KAÇ?

Memur ve memur emeklilerinin zammı belli olduğunda evde bakım maaşı zam oranı da netleşecek. Bu kapsamda, 3 Ocak Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak enflasyon verilerinin ardından Evde Bakım Aylığı zammı belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

Aralık ayında açıklanan enflasyon verileri dikkate alındığında memur ve memur emeklilerine yaklaşık olarak yüzde 12 civarında zam yapılması bekleniyor. Evde bakım maaşı ise şuan 9 bin 77 lira olarak ödeniyor.

Evde bakım maaşı, Aralık ayı enflasyon verilerine göre zamlanması halinde, 10 bin 166 liraya ulaşacak. Ancak Ocak ayında açıklanacak enflasyon verileri bu hesaplamaya dahil değildir. Kesin tutar 3 Ocak tarihinden sonra belli olacaktır.

2025 ZAMLI EVDE BAKIM AYLIĞI NE ZAMAN YATACAK?

Engelli aylıkları her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara yatırılmaktadır. Bu kapsamda, zamlı evde bakım aylığının Ocak ayının 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

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