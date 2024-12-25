Emeklilere yılbaşı ikramiyesi ödenip ödenmeyeceği sorusu gündemdeki yerini koruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklama ile asgari ücretin 2025 yılında yüzde 30 zam ile 22 bin 104 TL olacağını duyurdu. Asgari ücrete gelen bu zammın ardından emekli zammı da büyük merka uyandırırken emekliler bir yandan da yılbaşı ikramiyesi alıp almayacağını araştırıyor. Peki Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi 2025? | 4A, 4B, 4C emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte detaylar...

EMEKLİLERE YILBAŞI İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ 2025?

Yılbaşında emeklilere ikramiye verilmesine ilişkin hükümet tarafından yapılan resmi bir açıklamaya bulunmuyor. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri normal şartlarda sadece Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi alıyor. Ancak 2023 yılında, Cumhuriyet'in ilan edilmesinin 100. yılı olması sebebiyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda emeklilere 5 bin TL tutarında ikramiye verilmişti. Bu sene yılbaşında emeklilere ikramiye verileceğine ilişkin açıklama gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.

4A, 4B, 4C EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

2024 yılının Ramazan ve Kurban Bayramlarında, emeklilere ödenen ikramiye tutarı, bir önceki yıla oranla yüzde 50 oranda artırılarak 3 bin TL'ye çıkarılmıştı. Emekli ikramiyesi, 4A, 4B ve 4C emeklilerine aynı miktarda ödenmektedir. Emekli maaş zammı belli olduğunda emekli ikramiyelerinin de yeniden güncellenmesi beklenirken yılbaşı ikramiyesi almamaları halinde emekliler, 2025 yılında Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere iki kez ikramiye alacaklar. Yılın ilk ikramiyesinin 30 Mart Pazar gününe denk gelen Ramazan Bayramı'nın ilk gününden önce ve Mart ayının son haftasında ödenmesi bekleniyor. İkinci ve son emekli ikramiyesinin ise 6 Haziran 2025 Cuma günü eda edilecek Kurban Bayramı ilk gününün öncesinde yani Haziran ayının başında hesaplara yatırılacağı öngörülüyor.