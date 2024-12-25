  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler Deprem son dakika! | 25 Aralık deprem mi oldu, nerede, saat kaçta? AFAD, Kandilli son depremler

Deprem son dakika! | 25 Aralık deprem mi oldu, nerede, saat kaçta? AFAD, Kandilli son depremler

Deprem 25 Aralık Çarşamba | Deprem riski ile her an karşı karşıya olan fay hatları üzerindeki ülkemizde, sarsıntıların şiddeti, olduğu yer gibi teknik bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 25 Aralık 2024 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 07:59 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 08:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Deprem son dakika! | 25 Aralık deprem mi oldu, nerede, saat kaçta? AFAD, Kandilli son depremler

SON DAKİKA DEPREM 25 ARALIK | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok art arda artçıları da doğuruyor. İşte 25 Aralık Çarşamba son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

25 ARALIK'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

2024.12.25 04:06:13 3.1 IRLIGANLI-(DENIZLI)

2024.12.25 04:06:13 3.1 IRLIGANLI-(DENIZLI)

2024.12.25 02:49:38 3.2 GULUMUSAGI-(MALATYA)

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

G.Saray Mikautadze için tüm şartları zorluyor!
F.Bahçe Talisca'ya kavuşuyor!
DİĞER
A MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMI: Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2025 asgari ücret 22 bin 104 TL olarak açıklandı! Başkan Erdoğan paylaştı: "Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun"
Mourinho o yıldız için çok ısrarcı!
G.Saray'a PSG'den bir transfer daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
70-80 milyon euro para lazım 70-80 milyon euro para lazım 01:33
BOTAŞ'a fark attı BOTAŞ'a fark attı 01:26
Buruk ve Kavukcu Milano'da! Dybala ve Skriniar... Buruk ve Kavukcu Milano'da! Dybala ve Skriniar... 00:50
Buruk ve Kavukcu Milano'da! Dybala ve Skriniar... Buruk ve Kavukcu Milano'da! Dybala ve Skriniar... 00:50
Süper Lig ekibinde ayrılık kararı! Süper Lig ekibinde ayrılık kararı! 00:13
Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması 23:21
Daha Eski
Adalı'dan flaş Talisca sözleri! Adalı'dan flaş Talisca sözleri! 23:21
G.Saray'da Osimhen depremi! G.Saray'da Osimhen depremi! 23:21
G.Saray'a Dybala şoku! G.Saray'a Dybala şoku! 23:21
Adalı'dan transfer açıklaması! Adalı'dan transfer açıklaması! 23:21
F.Bahçe'den Muriqi bombası! F.Bahçe'den Muriqi bombası! 23:21
17. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 17. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 23:21