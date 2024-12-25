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Haberler Haberler Bedelli askerlik ne kadar 2025? | Bedelli askerlik ücreti belli oldu mu?

Bedelli askerlik ne kadar 2025? | Bedelli askerlik ücreti belli oldu mu?

Bedelli askerlik ücreti, asgari ücretin açıklanmasının ardından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. MSB tarafından hesaplanan bedelli askerlik ücreti, enflasyon farkına göre hesaplanıyor. Son olarak 2024 Temmuz ayında güncellenen 217.871,04 TL olan bedelli askerlik ücretine ilişkin merak edilenleri haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 14:10 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 14:10
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Bedelli askerlik ne kadar 2025? | Bedelli askerlik ücreti belli oldu mu?

Bedelli askerlik ne kadar 2025? | Milli Savunma Bakanlığı tarafından memur zam dönemlerinde güncellenen ve enflasyon farkına göre belirlenen bedelli askerlik ücreti için nefesler tutuldu. Temmuz ayında yapılan güncellemeyle 217 bin 871 TL olan bedelli askerlik ücretinin 2025 yılında ne kadar olacağı ise Aralık ayı enflasyonun açıklanmasının ardından, 6 aylık enflasyon farkı ile hesaplanacak. İşte detaylar...

2025 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ BELLİ OLDU MU?

2025 bedelli askerlik ücreti henüz belli olmadı. 6 aylık enflasyon farkı ile hesaplanan bedelli askerlik ücreti, 3 Ocak'ta TÜİK tarafından açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon rakamlarıyla 6 aylık fark alınarak hesaplanacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın 2025 bedelli askerlik ücretini 3 Ocak Cuma gününden sonra duyurması bekleniyor.

BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR 2025?

2025 bedelli askerlik ücreti henüz belli olmadı ancak 6 aylık enflasyon farkı ile memur zam oranı OVP'de yer alan yüzde 41,11'lik tahmine göre bedelli askerlik ücreti yüzde 11,33 artışla zamlanabilir. Buna göre uzmanlar, bedelli askerlik ücretinin 2025 yılında 242 bin 555 lira seviyesine çıkabileceğini öngörüyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

BEDELLİ ASKERLİKTEN YARARLANABİLMEK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

a. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalmamış olanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun'un 9'uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarını, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemek.

b. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun'un 9'uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarı ile Kanun'un 9'uncu maddesinin yedinci fıkrasına göre belirlenen ek bedel tutarını, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemek.

c. Kura veya sınıflandırma işlemi sonucunda bedelli askerliğe seçilmek.

ç. Bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaktır.

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