  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler Baraj doluluk oranları - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 26 Aralık rakamları

Baraj doluluk oranları - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 26 Aralık rakamları

İstanbul'da baraj doluluk oranları, küresel ısınmanın etkileri devam ederken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Megakente su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 30'un üzerine yükseldi. İstanbul kış yağışlarının başlamasıyla birlikte barajlardaki toplam su seviyesi son olarak yüzde 31,71 olarak ölçüldü. İşte 26 Aralık Perşembe 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 00:10 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 00:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Baraj doluluk oranları - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 26 Aralık rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 26 ARALIK | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. Sonbaharın gelişiyle başlayan yağmurun ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 7,73 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 76,79 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 26 Aralık Perşembe günü yüzde 31,71 olarak ölçüldü.

💦26 ARALIK 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

26 Aralık Perşembe günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 31,71 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla yükselişe geçtiği kaydedilen barajlarda 26 Aralık'ta barajlardaki doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %38,06

🚿 Darlık Barajı: %31,91

🚿 Elmalı Barajı: %76,79

🚿 Terkos Barajı: %32,87

🚿 Alibey Barajı: %17,45

🚿 Büyükçekmece Barajı: %31,11

🚿 Sazlıdere Barajı: %34

🚿 Istrancalar Barajı: %29,85

🚿 Kazandere Barajı: %11,31

🚿 Pabuçdere Barajı: %7,73

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup veri yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

F.Bahçe'den Kevin De Bruyne bombası!
Fenerbahçe'de En Nesyri gelişmesi! Al Nassr ve Sevilla...
DİĞER
Transfer sezonu ne zaman açılıyor? TFF ile 2024-2025 Süper Lig ara transfer sezonu tarihleri
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten teğmenler için sokak çağrısı yapan CHP'li Yankı Bağcıoğlu'na tepki: Vesayeti canlandırma çabası
Terim için olay iddia! Yeni takımı herkese sürpriz oldu
G.Saray resmi teklifi sundu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gençlerbirliği'nde Hüseyin Eroğlu dönemi! Gençlerbirliği'nde Hüseyin Eroğlu dönemi! 22:34
Yeni Malatya'da flaş ayrılık! Yeni Malatya'da flaş ayrılık! 22:28
Kerem'in mutlu günü! Kerem'in mutlu günü! 22:14
Terim için olay iddia! Yeni takımı herkese sürpriz oldu Terim için olay iddia! Yeni takımı herkese sürpriz oldu 21:53
Monaco'dan Furkan Korkmaz kararı! Monaco'dan Furkan Korkmaz kararı! 21:53
Erten Gazi'nin yeni adresi belli oldu! Erten Gazi'nin yeni adresi belli oldu! 19:55
Daha Eski
Celta Vigo'da Aspas için kritik karar! Celta Vigo'da Aspas için kritik karar! 19:50
Fenerbahçe'de En Nesyri gelişmesi! Al Nassr ve Sevilla... Fenerbahçe'de En Nesyri gelişmesi! Al Nassr ve Sevilla... 19:50
Valencia'nın yeni hocası belli oldu! Valencia'nın yeni hocası belli oldu! 19:48
F.Bahçe'den Kevin De Bruyne bombası! F.Bahçe'den Kevin De Bruyne bombası! 19:48
Süper Lig'de 5 haftalık program açıklandı! Süper Lig'de 5 haftalık program açıklandı! 19:39
Süper Lig ekibinin başkanı istifa etti Süper Lig ekibinin başkanı istifa etti 18:44