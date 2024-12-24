SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET 2025 | Asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücreti 22.104 TL olarak açıkladı. Komisyon 7 milyon çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreçte ilk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta, üçüncü toplantısını 19 Aralık'ta yaptı. Vatandaşlar "Asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu?" sorguları yaparken detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU 2025?

2025 yılı için geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonu Salı günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde dördüncü kez toplandı.

Komisyon 7 milyon çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreçte ilk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta, üçüncü toplantısını 19 Aralık'ta yaptı.

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücret, 2024 yılında aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyordu.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyordu.

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI!

Unutmayalım ki hakkaniyetle verilen her ücret aynı zamanda işletmelerin de bereketini, verimliliğini artırır. Çalışanlarımıza karşı adil olmak ekonomik başarı ve istikrar için gerekliliktir. Bu açıdan sosyal adaleti, emeğe saygıyı gözönünde tutarak bunu sağlayabiliriz. AK Parti hükümetleri olarak sosyal hayatı, emeği, dayanışmayı kalkınma politikalarımızın merkezine yerleştirdik.

Ülkemiz yakın zamanda karşı karşıya kaldığımız küresel ve bölgesel sorunların, afet ve salgınların etkilerini bertaraf etmek için ekonomik istikrarını gün geçtikçe sağlamlaştırmaktadır. Türkiye'nin ciddi dezenflasyon sürecinde olduğunu belirtmek isterim. Toplumun tüm kesimlerinin özellikle sabit gelirle vatandaşlarımızın alım gücünü korumak, artırmak ve ulaştığımız refahı kalıcı hale getirmek en önemli hedefimizdir.

Biz çalışanlarımızın cebine giren her kuruşun gerçek değerini koruması için çalışıyoruz. Mali disiplin ve enflasyonla mücadele sürecinin zarar görmemesi adına dengeli ve ölçülü şekilde hareket etme mecburiyetindeyiz.

Elbette en büyük teşekkürü güçlü iradeleri ortaya koydukları vizyonla alınterinin hakkının verilmesi yaklaşımıyla, işçiyi, işvereni, istihdamı aynı anda koruma kararlılığımıza liderlik eden Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum.