  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

'Türkiye'nin Premier Spor Kanalı' sloganıyla THY Euroleague, NBA, Serie A, La Liga gibi dev ligleri yayınlayan S Sport ve S Sport Plus'ı canlı izlemek isteyenler arama motorlarında araştırma yapıyor. Karşılaşmaların yanı sıra tarafsız spor programlarıyla da özellikle futbolseverlerin ilgi odağı olan S Sport için sorgulanan 'S Sport canlı izle, S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024' konularını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2024 Salı 08:00 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2024 Salı 08:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

S SPORT CANLI İZLE - Birçok spor branşının Türkiye'de yayıncılığını üstlenen S Sport, özellkşe THY Euroleague, Serie A, La Liga gibi dev ligleri de yayınlıyor. Sporseverlerin sık sık izlediği S Sport'un yayın bilgileri de araştırılıyor. S Sport Plus ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Peki, S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

S SPORT CANLI İZLE

S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

S SPORT PLUS CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

S SPORT PLUS YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'den G.Saray'a Dybala çalımı!
İşte Zaha'nın gitmek istediği takım
DİĞER
Yılbaşı gecesi sahne alacak sanatçıların alacakları ücretler belli oldu! Hadise, Ebru Gündeş, Ajda Pekkan…
4. Finansın Geleceği Zirvesi & Para Sohbetleri yarın Turkuvaz Medya'da!
F.Bahçelilerin gönlü Arsenal'in yıldızı ile anılacak!
G.Saray'a Ada'dan bomba transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kerem Aktürkoğlu ayakta alkışlandı! Kerem Aktürkoğlu ayakta alkışlandı! 01:00
F.Bahçelilere müjde: 3 yıldız transfer... F.Bahçelilere müjde: 3 yıldız transfer... 00:55
F.Bahçe'den flaş yabancı hakem açıklaması! F.Bahçe'den flaş yabancı hakem açıklaması! 00:55
Adalı görüştüğü yabancı hocayı açıkladı! Adalı görüştüğü yabancı hocayı açıkladı! 00:55
F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Talisca ve En-Nesyri... F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Talisca ve En-Nesyri... 00:55
En iyi teknik direktörler listesi açıklandı! Montella... En iyi teknik direktörler listesi açıklandı! Montella... 00:55
Daha Eski
Başakşehir'de kazanan yok! Başakşehir'de kazanan yok! 00:55
Mersin'de kazanan A. Demirspor! Mersin'de kazanan A. Demirspor! 00:55
G.Saraylı isme Avrupa'da büyük rağbet! G.Saraylı isme Avrupa'da büyük rağbet! 00:55
F.Bahçe'den Mourinho için açıklama! F.Bahçe'den Mourinho için açıklama! 00:55
Arda Güler'e bir ödül daha! Arda Güler'e bir ödül daha! 00:55
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi 00:55