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Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün 📰24 Aralık Salı 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün 📰24 Aralık Salı 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 24 Aralık 2024 tarihli 32762. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 24 Aralık Salı 2024 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2024 Salı 09:40 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2024 Salı 09:50
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Resmi Gazete'de bugün 📰24 Aralık Salı 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 24 ARALIK | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 24 Aralık Salı tarihli 32762. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 24 Aralık 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

24 ARALIK 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Kafkas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2025/1)

–– 2025 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ

–– Tıbbi Kullanım Amaçlı Etil Alkolün Piyasaya Arzının, Kullanım Amacının ve Miktarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (No: 2024/26)

–– 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre 2025 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 19/12/2024 Tarihli ve 13093, 13100, 13101-1, 13101-2, 13101-3, 13102, 13103, 13104, 13107, 13108, 13109, 13110, 13111, 13112, 13113, 13114, 13115 ve 13118 (1-211) Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARI

–– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2024/5, K: 2024/11)

👉24 ARALIK 2024 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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