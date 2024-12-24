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Haberler Haberler Patlıcanlı lazanya tarifi | Patlıcanlı lazanya nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

Patlıcanlı lazanya tarifi | Patlıcanlı lazanya nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

İtalya'nın en beğenilen yemeklerinden olan, kat kat hamurun arasında kıymalı ve peynirli iç harcıyla damak çatlatan lazanya, bu kez geleneksel Türk mutfağıyla buluşuyor. Osmanlı'dan günümüze gelen ve kullanıldığı her yemeği gastronomi harikasına çeviren patlıcanı İtalyan lezzeti ile buluşturan patlıcanlı lazanya tarifi haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2024 Salı 12:40 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2024 Salı 13:00
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Patlıcanlı lazanya tarifi | Patlıcanlı lazanya nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

Patlıcanlı lazanya tarifi | Hamur katmanları, etli veya sebzeli soslar ve peynirle birleştirilerek pişirilen lazanya, İtalyan mutfağının geleneksel lezzetlerinden birisidir. Klasik lazanyaya sebzeli bir dokunuş ekleyen, zengin ve lezzetli bir alternatif olan patlıcanlı lazanya ise, besleyiciliği ve doyuruculuğuyla Türk mutfaklarında sıklıkla tercih ediliyor. Peki patlıcanlı lazanya nasıl yapılır? İşte malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

PATLICANLI LAZANYA NASIL YAPILIR?

Malzemeleri:

Lazanya hamuru (yaklaşık 12-14 adet)

2 büyük patlıcan

500 gr kıyma (isteğe bağlı, sebze tabanlı yapılabilir)

1 adet soğan

2 diş sarımsak

2 adet domates (rendelenmiş)

2 yemek kaşığı domates salçası

Beşamel sos için süt, tereyağ ve un (Hazır beşamel sos da tercih edebilirsiniz)

250 gr rendelenmiş mozzarella peyniri

1/2 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

Zeytinyağı (kızartmak için)

Tuz, karabiber, kekik (arzuya göre)

1 çay bardağı su (sos için)

Yapılışı:

👉Patlıcanları yıkayıp, alacalı bir şekilde soyun. İnce dilimleyin ve tuz serpip 15-20 dakika bekletin. Ardından, suyunu salan patlıcanları kağıt havluyla iyice kurulayın. Zeytinyağında her iki tarafını da hafifçe kızartın. Kızaran patlıcanları bir kenara alarak fazla yağını çekmesi için kağıt havlu serili bir tabağa koyun.

👉Bir tavada, doğranmış soğan ve sarımsağı zeytinyağında pembeleşene kadar kavurun. Ardından kıymayı ekleyin ve kavurmaya devam edin. Kıyma suyunu salıp çekince, rendelenmiş domatesleri ve domates salçasını ekleyin. Tuz, karabiber ve kekik ile tatlandırın. Sosun kıvamını almak için biraz su ekleyin ve 10-15 dakika kısık ateşte pişirin.

👉Ayrı bir tencerede tereyağını eritin, unu ekleyin ve birkaç dakika kavurun. Ardından yavaşça sütü ekleyin ve karıştırarak pişirin. Sos koyulaşmaya başladığında tuz ve karabiber ekleyin. Beşamel sos hazır olduğunda ocaktan alın.

👉Fırın kabınızı hafifçe yağlayın. İlk kat olarak lazanya hamurunu yerleştirin. Üzerine hazırladığınız etli sosu, kızarmış patlıcan dilimlerini ve beşamel sosu ekleyin. Ardından mozarella ve parmesan peynirlerini serpiştirin. Bu işlemi, malzemeler bitene kadar tekrarlayın.

👉Üst katmanlarda en son peynir serpiştirdikten sonra lazanyayı 180°C ısınmış fırında, üzeri kızarana kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Fırından çıkarıp birkaç dakika dinlendikten sonra dilimleyerek servis yapın.

Püf Noktaları:

🔶Patlıcanlar, özellikle kızartıldığında acı olabilir. Bu nedenle, dilimledikten sonra tuzlayıp bekletmek, acılığını alacaktır.

🔶Beşamel sosunun kıvamı çok önemli. Sosu koyu bir kıvamda yapmak lazanyanın katmanlarının daha iyi oturmasını sağlar.

🔶Lazanyanın üzerinin daha çıtır olmasını istiyorsanız, pişirme süresinin son birkaç dakikasında fırının üst ızgarasını açarak, peynirin üstünü iyice kızartabilirsiniz.

🔶Eğer et kullanmak istemiyorsanız, kıymayı tamamen sebzelerle (örneğin mantar, kabak veya biberle) değiştirebilirsiniz.

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