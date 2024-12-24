  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler İstanbul namaz vakitleri 🤲 24 Aralık 2024 | İstanbul sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta?

İstanbul namaz vakitleri 🤲 24 Aralık 2024 | İstanbul sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta?

İstanbul 24 Aralık Salı tarihli namaz saatleri, ibadet etmek isteyen Müslümanlar tarafından araştırılıyor. İstanbul'da namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında namaz vakitlerini araştırıyor. Sabah namazı vakti, öğle namazı vakti, ikindi namazı vakti, akşam namazı vakti, yatsı namazı vakti güncel saatleriyle haberimizde derledik. İşte 24 Aralık Salı namaz vakitleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2024 Salı 08:20 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2024 Salı 08:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İstanbul namaz vakitleri 🤲 24 Aralık 2024 | İstanbul sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta?

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 24 ARALIK 2024 | Akli dengesi yerindeki tüm erişkin Müslümanlara günde 5 kez farz kılınan ve İslamiyet'in şartlarından biri olan namaz, kulun Allah'a en yakın olduğu anlardan biri olarak kabul edilir. Abdest alınması ve kıblenin belirlenmesinin ardından, Güneş'in dünyaya konumuna göre belirlenen namaz saatleri, vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 24 Aralık Salı İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri...

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 24 Aralık 2024 namaz saatleri

İmsak vakti:👉 06.48

Güneşin doğuşu:👉 08.20

Öğle vakti:👉 13.09

İkindi vakti:👉 15.27

Akşam vakti:👉 17.47

Yatsı vakti:👉 19.14

👉24 Aralık Salı namaz saatlerini öğrenmek için tıklayın...👈

Sabah namazı vakti 👇

Tan yerinin ağarması ile güneşin doğuşuna kadar olan zaman aralığıdır.

Sabah namazı kaç rekattır?

Sabah namazı 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere 4 rekattır.

Öğle namazı vakti 👇

Gün ortasında başlar (Yani güneşin dik açıyla vurduğu an, zeval vakti) asr-ı evvel vaktinde sona erer (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı)

Öğle namazı kaç rekattır?

Öğle namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olarak, toplam 10 rekattır.

İkindi namazı vakti 👇

Asr-ı evvel vaktinde başlar (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı), güneşin batışından hemen önce sona erer.

İkindi namazı kaç rekattır?

İkindi namazı 4'ü sünnet 4'ü farz olmak üzere toplam 8 rekattır.

Akşam namazı vakti 👇

Güneşin batması ile başlar ve güneşin batması sonrasında ufuktaki aydınlık kayboluncaya kadar devam eder.

Akşam namazı kaç rekattır?

Akşam namazı 3'ü farz 2'si sünnet toplam 5 rekattır.

Yatsı namazı vakti 👇

Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar ve imsak vaktine (Tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder.

Yatsı namazı kaç rekattır?

Yatsı namazı 4'ü sünnet, 4'ü farz, 2'si son sünnet ve 3'ü vitir namazı olmak üzere toplam 13 rekattır.

İşte Zaha'nın gitmek istediği takım
G.Saray'a devre arası 4 yıldız!
DİĞER
Victor Osimhen'e Premier Lig kancası! Devre arasında kadroda istiyorlar...
4. Finansın Geleceği Zirvesi & Para Sohbetleri yarın Turkuvaz Medya'da!
F.Bahçelilerin gönlü Arsenal'in yıldızı ile anılacak!
G.Saray'a Ada'dan bomba transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kerem Aktürkoğlu ayakta alkışlandı! Kerem Aktürkoğlu ayakta alkışlandı! 01:00
F.Bahçelilere müjde: 3 yıldız transfer... F.Bahçelilere müjde: 3 yıldız transfer... 00:55
F.Bahçe'den flaş yabancı hakem açıklaması! F.Bahçe'den flaş yabancı hakem açıklaması! 00:55
Adalı görüştüğü yabancı hocayı açıkladı! Adalı görüştüğü yabancı hocayı açıkladı! 00:55
F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Talisca ve En-Nesyri... F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Talisca ve En-Nesyri... 00:55
En iyi teknik direktörler listesi açıklandı! Montella... En iyi teknik direktörler listesi açıklandı! Montella... 00:55
Daha Eski
Başakşehir'de kazanan yok! Başakşehir'de kazanan yok! 00:55
Mersin'de kazanan A. Demirspor! Mersin'de kazanan A. Demirspor! 00:55
G.Saraylı isme Avrupa'da büyük rağbet! G.Saraylı isme Avrupa'da büyük rağbet! 00:55
F.Bahçe'den Mourinho için açıklama! F.Bahçe'den Mourinho için açıklama! 00:55
Arda Güler'e bir ödül daha! Arda Güler'e bir ödül daha! 00:55
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi 00:55