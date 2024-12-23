Yılbaşı gecesi hava nasıl olacak? (İstanbul) | 31 ARALIK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

2025 yılına sayılı günler kaldı. Yeni yıl öncesi kutlama hazırlıklarına başlayan vatandaşlar, planlamalarını yapmayı sürdürüyor. Yılbaşı gecesini dışarıda geçirmek isteyen kişiler, "Yılbaşı gecesi hava nasıl olacak?" sorusunu araştırmaya devam ediyor. Özellikle İstanbul'un birçok noktasında yeni yıla girmek için hazırlıklarını yapan kişiler, bu sorunun cevabını merakla bekliyor. Peki, yılbaşı gecesi İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte 31 Aralık İstanbul hava durumu...

YILBAŞI GECESİ HAVA NASIL OLACAK? (İSTANBUL)

Yeni yılı dışarıda kutlamak isteyen İstanbullu vatandaşlar, herhangi olumsuz bir durumla karşılaşmak istemiyor. Planlamalarını buna göre yapan kişiler, yılbaşı gecesi İstanbul'da hava nasıl olacak sorusuna cevap arıyor. İşte; 31 Aralık İstanbul hava durumu tahminleri...

31 ARALIK İSTANBUL HAVA DURUMU

31 Aralık Salı günü İstanbul hava durumu tahminleri paylaşıldı. Uzmanlar tarafından paylaşılan verilere göre, yılbaşı gecesi İstanbul'da soğuk bir havanın olması bekleniyor. 31 Aralık Salı günü 8 derecelik bir hava ile uyanacak vatandaşlar, gün içerisinde 10 derecelik havanın tadını çıkarabilecek. Yılbaşı gecesi İstanbul hava durumu ise gündüz ile aynı şekilde devam edecek. Gün boyu ortalama 8 derecenin hissedilmesi beklenilen şehirde, bulutlu ve parçalı bulutlu havaların hakim olacağı tahmin ediliyor.

YILBAŞI GECESİ İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

2025 yılına soğuk bir havada merhaba demesi beklenen İstanbul'da yılbaşı gecesi kar yağacak mı sorusu merak ediliyor. Meteoroloji tarafından paylaşılan hava tahmini raporlarına göre İstanbul'da yılbaşı gecesi kar yağması beklenmiyor. Marmara Bölgesi'nde kar yağma ihtimalini düşük gören uzmanlar, ilerleyen günlerde ihtimalin artabileceğini söyledi.