Yılbaşı gecesi hava nasıl olacak? (Ankara) | 31 ARALIK ANKARA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

31 Aralık yılbaşı gecesi öncesi hazırlıklarını yapan vatandaşlar, Ankara hava durumu tahminlerini kontrol etmeyi sürdürüyor. Özellikle yılbaşı gecesi kar yağacak mı sorusunu merak eden kişiler, herhangi bir olumsuz durum karşısında hazırlıklarını şimdiden yapmak istiyor. Yeni yıl öncesi 2024 yılına başkentte veda etmek isteyen kişiler de bu soruların cevabını merak etmeyi sürdürüyor. Peki, Yılbaşı gecesi Ankara'da hava nasıl olacak? Yılbaşı gecesi Ankara'da kar yağacak mı? İşte uzmanlar tarafından paylaşılan Ankara hava durumu tahminleri...

YILBAŞI GECESİ ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

31 Aralık Salı gününe 2 derece hava sıcaklığıyla uyanması beklenen Ankaralılar'ı soğuk bir günün beklediği belrtildi. Yılbaşı gecesi Ankara'da hava durumunun eksi 1 dereceye kadar düşmesi beklenirken, nem oranının ise yüzde 79 seviyelerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Gündüz 7 derece olması beklenen Ankara hava durumu için uzmanlar, sıkı giyinmeleri konusunda vatandaşları uyardı.

YILBAŞI GECESİ ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

Uzmanlar tarafından yapılan paylaşımlara göre, yılbaşı gecesi Ankara'da kar yağışı beklenmiyor. Aralık sonlarına doğru kar yağış ihtimali artarken, henüz kesin bir durumun olmadığı da belirtildi.

31 ARALIK ANKARA HAVA DURUMU

-Sabah: 2° -Öğlen: 7° -Akşam: 4° -Gece: 2°

-Hissedilecek sıcaklık: -1°