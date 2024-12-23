  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler Deprem son dakika! | 23 Aralık deprem mi oldu, nerede, saat kaçta? AFAD, Kandilli son depremler

Deprem son dakika! | 23 Aralık deprem mi oldu, nerede, saat kaçta? AFAD, Kandilli son depremler

Deprem 23 Aralık Pazartesi | Deprem riski ile her an karşı karşıya olan fay hatları üzerindeki ülkemizde, sarsıntıların şiddeti, olduğu yer gibi teknik bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 23 Aralık 2024 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 09:00 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 09:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Deprem son dakika! | 23 Aralık deprem mi oldu, nerede, saat kaçta? AFAD, Kandilli son depremler

SON DAKİKA DEPREM 23 ARALIK | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok art arda artçıları da doğuruyor. İşte 23 Aralık Pazartesi son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

23 ARALIK'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

2024.12.23 05:37:12 1.8 OREN-AKCADAG (MALATYA)

2024.12.23 05:23:50 2.0 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.12.23 05:20:10 2.9 KARACAOREN-(MUGLA)

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

F.Bahçe'ye milli kanat!
G.Saray'a verilen penaltı doğru mu? Eski hakemler yorumladı!
DİĞER
Öfkeli çapkın Halil İbrahim Ceyhan!
Kritik Kabine bugün toplanıyor! Gündemde 2025 asgari ücret ve Suriye var! Asgari ücret zammını Başkan Erdoğan mı açıklayacak?
"Uçak düşse onu bile tutar!"
Talisca adım adım F.Bahçe'ye!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a verilen penaltı doğru mu? Eski hakemler yorumladı! G.Saray'a verilen penaltı doğru mu? Eski hakemler yorumladı! 09:14
"Uçak düşse onu bile tutar!" "Uçak düşse onu bile tutar!" 08:50
Maç sonu flaş sözler! "Mourinho'nun demesiyle olmuyor" Maç sonu flaş sözler! "Mourinho'nun demesiyle olmuyor" 08:45
Spor yazarlarından flaş Trabzonspor - Bodrumspor maçı değerlendirmesi Spor yazarlarından flaş Trabzonspor - Bodrumspor maçı değerlendirmesi 07:38
Spor yazarları Kayserispor - Galatasaray maçını değerlendirdi Spor yazarları Kayserispor - Galatasaray maçını değerlendirdi 07:28
Bugün hangi maçlar var? 23 Aralık Pazartesi Bugün hangi maçlar var? 23 Aralık Pazartesi 07:14
Daha Eski
Juventus, Monza deplasmanında kazandı Juventus, Monza deplasmanında kazandı 00:46
Juventus, Monza deplasmanında kazandı Juventus, Monza deplasmanında kazandı 00:43
Şenol Güneş'ten Volkan Demirel'e yanıt! Şenol Güneş'ten Volkan Demirel'e yanıt! 23:56
Fırtına Pedro Malheiro ile hayat buldu! Fırtına Pedro Malheiro ile hayat buldu! 23:56
Buruk'tan şampiyonluk açıklaması! Buruk'tan şampiyonluk açıklaması! 23:56
Cimbom'dan Kayseri'de gövde gösterisi! Cimbom'dan Kayseri'de gövde gösterisi! 23:56