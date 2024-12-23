Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi? | 2025 yeni asgari ücret yüzde kaç arttı? - MAAŞ YÜZDE HESAPLAMA

ASGARİ ÜCRET YÜZDE KAÇ ARTTI 2025? | Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantılarının ardından 2025 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanacak. Vatandaşlar "Asgari ücret yüzde kaç arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?" sorguları yapıyor. İşte yüzde hesaplama ve detaylar...

ASGARİ ÜCRET YÜZDE KAÇ ARTTI 2025?

Asgari ücret 2025 miktarı henüz netleşmedi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapılacak olan son toplantısının ardından resmi açıklama yapılacak. Yeni zam oranı belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

ASGARİ ÜCRETE GEÇEN YIL YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

Asgari ücrete yapılan zam oranı 2024 yılında yüzde 49 oldu. 2023'ün ikinci yarısında yapılan ara zamla 11 bin 402 TL olan asgari ücret, 2024 yılında ise yüzde 49,11 zamlanarak 17 bin 2 TL'ye çıkarıldı. Böylece 2023 yılının Ocak ayında yüzde 54 ve Temmuz ayında yüzde 34 zam yağılan asgari ücrete 2024 yılı için yüzde 49 zam yapılmış oldu.

YÜZDE HESAPLAMA

Yüzde hesaplama, bir sayının belli bir yüzdesini bulmayı ifade eder. Yüzde hesaplamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

👉Yüzdeyi bulmak istediğiniz sayıyı belirleyin (bu sayıya temel sayı denir).

👉Yüzdeyi ifade eden oranı belirleyin. Örneğin, yüzde 20 için oran 0.20, yüzde 50 için oran 0.50'dir.

👉Temel sayıyı yüzde oranıyla çarpın.

👉Formül: Temel Sayı * Yüzde Oranı = Yüzde

Örneğin, 100'in yüzde 20'sini bulmak için:

Temel Sayı: 100

Yüzde Oranı: 0.20

100 x 0.20 = 20

Sonuç olarak, 100'in yüzde 20'si 20'dir.

ZAMLI MAAŞ YÜZDESİ HESAPLAMA

💥Örnek maaş: 10.000 TL Zam oranı: %40 Zamlı maaş: (10.000 x 140) /100 = 14.000 TL Zam oranı: %50 Zamlı maaş: (10.000 x 150) /100 = 15.000 TL

💥Örnek maaş: 15.000 TL Zam oranı: %40 Zamlı maaş: (10.000 x 140) /100 = 21.000TL Zam oranı: %50 Zamlı maaş: (10.000 x 150) /100 = 22.500 TL

💥Örnek maaş: 16.000 TL Zam oranı: %40 Zamlı maaş: (10.000 x 140) /100 = 22.400 TL Zam oranı: %50 Zamlı maaş: (10.000 x 150) /100 = 24.000 TL

💥Örnek maaş: 17.000 TL Zam oranı: %40 Zamlı maaş: (10.000 x 140) /100 = 23.800 TL Zam oranı: %50 Zamlı maaş: (10.000 x 150) /100 = 25.500 TL

💥Örnek maaş: 18.000 TL Zam oranı: %40 Zamlı maaş: (10.000 x 140) /100 = 25.200 TL Zam oranı: %50 Zamlı maaş: (10.000 x 150) /100 = 27.000 TL

💥Örnek maaş: 19.000 TL Zam oranı: %40 Zamlı maaş: (10.000 x 140) /100 = 26.600 TL Zam oranı: %50 Zamlı maaş: (10.000 x 150) /100 = 27.000 TL