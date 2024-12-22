Yılbaşı gecesi oynanacak oyunlar (2,3,4 kişi) | 31 Aralık'ta oynanacak oyun önerileri

Yılbaşı gecesi, eğlencenin ve neşenin dorukta olduğu bir zaman dilimi. Sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz bu özel gecede, hem kahkahalarla dolu anlar yaşamak hem de yeni yıla eğlenceli bir başlangıç yapmak için oynayabileceğiniz oyunlar size harika seçenekler sunuyor. İşte 31 Aralık'ta oynanacak oyun önerileri...

JENGA

Denge oyunu olan Jenga, yılbaşı akşamı ortamın heyecanını arttıracak! Bu oyunda tahta bloklarla bir kule yapıyorsunuz ve kuleyi yıkmadan çekilen her blok sizi oyunda tutuyor. Kuleyi yıkan kişi oyunu kaybediyor!

PICTIONARY AIR

Yeni nesil sessiz sinema olarak adlandırabileceğimiz bu oyun online oyunlar arasında çocuklar ve yetişkinler için bu yıl popüler oyunlar arasında yerini aldı. Anlatmak istediğiniz kelimeyi dijital bir kalem sayesinde çizerek ifade etmeye çalıştığınız oyun, yeni yılda oynanabilecek oyunlardan biri olabilir.

TOMBALA

Yılbaşı denildiği zaman akla ilk gelen oyun tombaladır. Ailecek oynanan, kalabalık ortamda çok keyifli bir hal alan tombala, kese içerisindeki numaralardan kura çekerek oynanır. Kurayı çeken kişi oyunculardan biri de olabilir.

TABU

2'li ya da 3'lü gruplara ayrılarak oynanabilecek en eğlenceli oyunlardan biri olan Tabu, içerisinde kendi kartlarını barındırır. Kartların üzerinde anlatılacak kelimeler ve yasaklı kelimeler bulunuyor. Grup arkadaşınız size kelimeyi anlatırken, altta yazan yasaklı kelimeleri kullanmaktan mutlaka kaçınmalı!

CRANIUM

Ödüllü kutu oyunu Cranium, sizi sıra dışı bir eğlenceye davet ediyor! Bu oyunda bazen sahnenin yıldızı, bazen kelimelerin efendisi bazen de şaheserler yaratan bir sanatçı olacaksınız. İster çiziktirin, ister sahnede rol yapın, ister bilgi hazinenizi ortaya saçın!

OKEY

Yaz akşamlarının vazgeçilmezlerinden biri olan Okey, yılbaşında da keyifli anlar geçirmenizi sağlayabilir. Oyunda, taşlarda uyazan numaralar belli koşullara uygun olarak bir araya getiriliyor.

UNO

Yılbaşı akşamı oynanabilecek en eğlenceli kart oyunlarından biri olan Uno kısaca pis yedili oyununun özel kartları olan versiyonudur.

UPWORDS

3 boyutlu kelime oyunu ile eğlencenin boyutunu değiştirin! Harfleri sadece yan yana değil, üst üste de dizip yeni kelimeler üretebilirsiniz! Dikka! Kelimeler yükseldikçe heyecan da yükseliyor.

KIZMA BİRADER

Yılbaşı akşamı oynanabilecek eğlenceli oyunlardan biri de kızma biraderdir. 2-4 oyuncu arasında oynanan kızma biraderde her oyuncu 4 adet piyon ile başlar. Oyundaki en önemli kural ise, oyuncunun oyuna başlamadan önce zar ile 6 atmasıdır. Bu durumda piyonları oyuna dahil etmek için 6 sayısı çıkana kadar bekletilir. Kızma birader oyununda aynı karede iki piyon bulunamaz. Bu durumda rakibin piyonu aynı kareye gelirse, burada bulunan piyon tekrar kaleye geri gönderilir. Bu işlemin oyundaki adı, "piyon kırma"dır. Kızma birader oyununda zar ile atılan 6 sayısı, oyuna yeni piyonun girmesine de olanak sağlar. Aynı zamanda oyunda atılan zar ile rakip oyuncunun üzerinden atlanabilir.

MONOPOLY

Emlakçılık temalı bir oyun olan Monopoly, kalabalık ortamların en çok tercih edilen kutu oyunlarından biridir. Oyunda zar atılır ve ilerleyecek kişinin hane sayısı belirlenir. Kişi, piyonunun denk geldiği yerlerin tapularını satın alabilir. Oyun ilerledikten sonra bu tapuların üzerine otel, ev kurulabilir.