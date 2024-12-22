Baraj doluluk oranları - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 22 Aralık rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 22 ARALIK | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. Sonbaharın gelişiyle başlayan yağmurun ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 6,65 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 70,92 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 22 Aralık Pazar günü yüzde 31,29 olarak ölçüldü.

💦22 ARALIK 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

22 Aralık Pazar günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 31,29 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla yükselişe geçtiği kaydedilen barajlarda 22 Aralık'ta barajlardaki doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %35,73

🚿 Darlık Barajı: %31,03

🚿 Elmalı Barajı: %70,92

🚿 Terkos Barajı: %33,63

🚿 Alibey Barajı: %17,34

🚿 Büyükçekmece Barajı: %30,61

🚿 Sazlıdere Barajı: %34,64

🚿 Istrancalar Barajı: %25,09

🚿 Kazandere Barajı: %9,96

🚿 Pabuçdere Barajı: %6,65

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup veri yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.