1 Ocak'ta doğan futbolcular | Doğum günü 1 Ocak olan futbolcular listesi

1 Ocak'ta doğan futbolcular, yeni yılın ilk günüyle birlikte futbol dünyasına damga vurmuş isimlerden oluşuyor. Hem saha içindeki başarılarıyla hem de kariyerleriyle dikkat çeken bu oyuncular, yılbaşının simgesel anlamını futbola taşımış isimler olarak öne çıkıyor. Doğum günü 1 Ocak olan futbolcular listesi haberimizde...

1 OCAK'TA DOĞAN FUTBOLCULAR

1936 - Ahmet Suat Özyazıcı, Türk eski futbolcu ve teknik direktör (ö. 2023)

1942 - Nevzat Güzelırmak, Türk eski millî futbolcu, teknik direktör

1949 - Tezcan Ozan, Türk eski millî futbolcu

1956 - Mustafa Çapanoğlu, Türk eski futbolcu, teknik direktör

1968 - Davor Suker, Hırvat futbolcu

1970 - Sergey Kiryakov, Rus futbolcu ve teknik direktör

1974 - İsmet Taşdemir, Türk eski futbolcu, antrenör ve teknik direktör

1981 - Mladen Petrić, Hırvat eski futbolcu

1982 - Egidio Arévalo, Uruguaylı futbolcu

1982 - Murat Ocak, Türk eski millî futbolcu

1984 - Paolo Guerrero, Perulu futbolcu

1985 - Steven Davis, Kuzey İrlandalı millî futbolcu

1987 - Serdar Özkan, Türk futbolcu

1988 - Ahmet İlhan Özek, Türk millî futbolcu

1988 - Anıl Taşdemir, Türk futbolcu

1989 - Hasan Ali Durtuluk, Türk futbolcu

1992 - Jack Wilshere, İngiliz futbolcu

1993 - Oğuz Yılmaz, Türk futbolcu

1993 - Sadık Çiftpınar, Türk futbolcu

1994 - Issiaga Sylla, Gineli millî futbolcu

1995 - Nuri Fatih Aydın, Türk futbolcu

1997 - Muhammet Beşir, Türk futbolcu

1998 - Hüseyin Türkmen, Türk futbolcu

2001 - Arda Akbulut, Türk futbolcu

2001 - Ersin Destanoğlu, Türk futbolcu

2001 - Muhammed Gümüşkaya, Türk futbolcu