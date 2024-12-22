1 Ocak'ta doğan futbolcular | Doğum günü 1 Ocak olan futbolcular listesi

1 Ocak'ta doğan futbolcular, yeni yılın ilk günüyle birlikte futbol dünyasına damga vurmuş isimlerden oluşuyor. Hem saha içindeki başarılarıyla hem de kariyerleriyle dikkat çeken bu oyuncular, yılbaşının simgesel anlamını futbola taşımış isimler olarak öne çıkıyor. Doğum günü 1 Ocak olan futbolcular listesi haberimizde...
1 OCAK'TA DOĞAN FUTBOLCULAR
1936 - Ahmet Suat Özyazıcı, Türk eski futbolcu ve teknik direktör (ö. 2023)
1942 - Nevzat Güzelırmak, Türk eski millî futbolcu, teknik direktör
1949 - Tezcan Ozan, Türk eski millî futbolcu
1956 - Mustafa Çapanoğlu, Türk eski futbolcu, teknik direktör
1968 - Davor Suker, Hırvat futbolcu
1970 - Sergey Kiryakov, Rus futbolcu ve teknik direktör
1974 - İsmet Taşdemir, Türk eski futbolcu, antrenör ve teknik direktör
1981 - Mladen Petrić, Hırvat eski futbolcu
1982 - Egidio Arévalo, Uruguaylı futbolcu
1982 - Murat Ocak, Türk eski millî futbolcu
1984 - Paolo Guerrero, Perulu futbolcu
1985 - Steven Davis, Kuzey İrlandalı millî futbolcu
1987 - Serdar Özkan, Türk futbolcu
1988 - Ahmet İlhan Özek, Türk millî futbolcu
1988 - Anıl Taşdemir, Türk futbolcu
1989 - Hasan Ali Durtuluk, Türk futbolcu
1992 - Jack Wilshere, İngiliz futbolcu
1993 - Oğuz Yılmaz, Türk futbolcu
1993 - Sadık Çiftpınar, Türk futbolcu
1994 - Issiaga Sylla, Gineli millî futbolcu
1995 - Nuri Fatih Aydın, Türk futbolcu
1997 - Muhammet Beşir, Türk futbolcu
1998 - Hüseyin Türkmen, Türk futbolcu
2001 - Arda Akbulut, Türk futbolcu
2001 - Ersin Destanoğlu, Türk futbolcu
2001 - Muhammed Gümüşkaya, Türk futbolcu