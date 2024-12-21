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Haberler Haberler Zamlı asgari ücret ne zaman, hangi ay yatacak 2025? Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek?

Zamlı asgari ücret ne zaman, hangi ay yatacak 2025? Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek?

Asgari ücret belirleme çalışmaları devam ederken zam oranı milyonlarca vatandaş tarafından merakla bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışanı ezdirmeyeceklerini sık sık vurgularken maaşların zamlı maaşların ne zaman yatacağı da vatandaşların kafasında bir diğer soru işareti. Peki zamlı asgari ücret ne zaman, hangi ay yatacak 2025? Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2024 Cumartesi 15:20 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2024 Cumartesi 15:40
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Zamlı asgari ücret ne zaman, hangi ay yatacak 2025? Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek?

ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YATACAK 2025? | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında gerçekleştirilen asgari ücret belirleme çalışmaları devam ediyor. 3. toplantıda da taraflar rakam konuşmazken kulislerde asgari ücretin 2025 yılında 23-25 bin TL bandında olacağı konuşuluyor. Peki zamlı asgari ücret ne zaman, hangi ay yatacak 2025? Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek? İşte ayrıntılar...

2025 ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN, HANGİ AY ÖDENECEK?

Asgari ücrete gelen zammın ardından milyonlarca vatandaş, zamlı maaşlarını ne zaman alacağını merak ediyor. Henüz zam oranı belli olmayan asgari ücret net maaşının bazı çalışanlara Ocak ayında, bazılarına ise Şubat ayından itibaren yatırılması bekleniyor. Öte yandan ayın ortasında maaş alan memur ve emekli maaşlarına yeni yıldaki ilk maaşlarının zamlı olarak yatırılması beklenirken bu maaşların zamlı olmaması halinde zam farkı ödenecek.

2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre, kulislerde ekonomik zorluklara dikkat çeken işveren kanadının asgari ücretin en fazla 23 bin olabileceğine ilişkin görüşe sahip olduğu, üzerine çıkılmasına sıcak bakmadığı konuşuluyor. Bu noktada gözler hükümetin açıklayacağı rakama çevrildi. Kulislerde zam oranının 23 bin ile 25 bin TL bandında olabileceği tahminleri yapılıyor.

Mevcut asgari ücret: 17.002,12 ₺

👉%20 zamlı asgari ücret: 20.402,55 ₺

👉%25 zamlı asgari ücret: 21.253,25 ₺

👉%30 zamlı asgari ücret: 22.102,76 ₺

👉%35 zamlı asgari ücret: 22.952,86 ₺

👉%40 zamlı asgari ücret: 23.802,98 ₺

👉%45 zamlı asgari ücret: 24.653,08 ₺

👉%50 zamlı asgari ücret: 25.503,19 ₺

👉%55 zamlı asgari ücret: 26.353,29 ₺

👉%60 zamlı asgari ücret: 27.203,43 ₺

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