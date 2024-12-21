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Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün 📰21 Aralık Cumartesi 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün 📰21 Aralık Cumartesi 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 21 Aralık 2024 tarihli 32759. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 21 Aralık Cumartesi 2024 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2024 Cumartesi 09:00 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2024 Cumartesi 09:30
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Resmi Gazete'de bugün 📰21 Aralık Cumartesi 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 21 ARALIK | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 21 Aralık Cumartesi tarihli 32759. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 21 Aralık 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

21 ARALIK 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2024/428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443)

YÖNETMELİKLER

–– Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği

–– Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Elektrik Piyasası Ölçüm Sistemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi

👉21 ARALIK 2024 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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