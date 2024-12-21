Brüt asgari ücret ne kadar oldu 2025? | Brüt asgari ücret kaç TL?

Brüt asgari ücret ne kadar oldu 2025? | Maaştan sigorta primi ve vergi kesintileri yapılmadan önceki tutarı yansıtan brüt maaş, çalışanların eline geçen miktarı değil işverenlerin elinden çıkan tutarı yansıtır. Aynı zamanda kıdem, ihbar tazminatı gibi ödemelerde de brüt maaş üzerinden hesaplama yapılırken işçi ve işverenler, asgari ücrete gelen zamla brüt maaşın ne kadar olduğunu araştırıyor. İşte detaylar...

2025 BRÜT ASGARİ ÜCRET KAÇ TL?

2025 yılında brüt asgari ücret tutarının ne kadar olacağı henüz belli olmadı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun asgari ücret belirleme toplantıları devam ederken ÇAlışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin Aralık ayının son haftasında belli olabileceğini duyurdu. Bu kapsamda, 2025 brüt asgari ücret belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

GÜNLÜK BRÜT ASGARİ ÜCRET HESAPLAMA

Günlük brüt asgari ücret, belirlenen aylık asgari ücretin brüt tutarının 30'a bölünmesiyle hesaplanır. 2024 yılında günlük brüt asgari ücret, 666,75 TL'dir. Yıllara göre günlük net asgari ücret tutarları ise şöyle:

2024 Günlük BRÜT Asgari Ücret: 666,75 TL

2023 (Temmuz - Aralık) Günlük BRÜT Asgari Ücret: 447,15 TL 2023 (Ocak - Haziran ) Günlük BRÜT Asgari Ücret: 333,6 TL 2022 (Temmuz - Aralık) Günlük BRÜT Asgari Ücret: 215,7 TL 2022 (Ocak - Haziran) Günlük BRÜT Asgari Ücret: 166,8 TL 2021 Günlük BRÜT Asgari Ücret: 119,25 TL 2020 Günlük BRÜT Asgari Ücret: 98,1 TL

SAATLİK NET ASGARİ ÜCRET HESAPLAMA

Saatlik asgari ücret hesaplaması, günlük asgari ücret tutarının 7,5'e bölünmesiyle elde edilir. Çünkü Türkiye'de günlük çalışma süresi 7,5 saattir. 2024 yılında saatlik net asgari ücret, 75,56 TL'dir. Yıllara göre günlük net asgari ücret tutarları ise şöyle:

2024 Saatlik BRÜT Asgari Ücret: 88,9 TL

2023 (Temmuz - Aralık) Saatlik BRÜT Asgari Ücret: 59,62 TL 2023 (Ocak - Temmuz) Saatlik BRÜT Asgari Ücret: 44,48 TL 2022 (Temmuz - Aralık) Saatlik BRÜT Asgari Ücret: 28,76 TL 2022 (Ocak - Temmuz) Saatlik BRÜT Asgari Ücret: 22,24 TL 2021 Saatlik BRÜT Asgari Ücret: 15,9 TL 2020 Saatlik NET Asgari Ücret: 13,08 TL

HAFTALIK NET ASGARİ ÜCRET HESAPLAMA

Asgari ücret hesaplanırken bir aylık tutarın tamamı 30'a bölünür. Böylece 1 günlük net asgari ücret tutarı elde edilir. Haftada çalışılan gün sayısı ile günlük net asgari ücret tutarını çarparak haftalık asgari ücret tutarını öğrenebilirsiniz.