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Haberler Haberler AGİ ne kadar oldu? | 2025 AGİ kaç TL? Bekar, 1 çocuklu, 2 çocuklu, 3 çocukluya AGİ ne kadar?

AGİ ne kadar oldu? | 2025 AGİ kaç TL? Bekar, 1 çocuklu, 2 çocuklu, 3 çocukluya AGİ ne kadar?

Asgari ücret belirleme çalışmaları sürerken 2025 yılında asgari ücret zammının yanı sıra AGİ ödemelerinin ne kadar olacağı merak konusu. Bekar, evli eşi çalışmayan, evli eşi çalışan, 1, 2, 3, 4 ve 5 çocuk sahibi kişilere göre farklı tutarla ödenen Asgari Geçim İndirimi ödemeleri hakkında merak edilenleri haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2024 Cumartesi 15:40
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AGİ ne kadar oldu? | 2025 AGİ kaç TL? Bekar, 1 çocuklu, 2 çocuklu, 3 çocukluya AGİ ne kadar?

AGİ ne kadar oldu? | Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ülkemizde çalışanlara verilecek azami tutarı belirlemek için çalışmalara devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği haberle birlikte AGİ ödemelerinin ne kadar olacağı da merak konusu. Bekar, evli ve çocuk sahibi kişilerde çocuk sayısına göer değişim gösteren AGİ ödemeleri hakkında detayları sizler için derledik.

2025 AGİ KAÇ TL?

Asgari geçim indirimi, çalışanların ücret gelirleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin bir kısmının yine çalışana iadesi anlamına geliyor. Vergi iadesi olarak da bilinen AGİ ödemelerinde, çalışanın evli olup olmadığına, çocuk sayısına bakılarak ödeme yapılıyordı. 2022 yılından itibaren ise artık asgari ücret vergi dışında tutulduğundan, yani ücretler üzerinden herhangi bir vergi alınmayacağından; asgari ücretli çalışana AGİ de ödenmiyor. Bu kapsamda 2025 yılında çalışanlara AGİ ödemesi yapılmayacak.

BEKAR, 1 ÇOCUKLU, 2 ÇOCUKLU, 3 ÇOCUKLUYA AGİ NE KADAR?

AGİ kaldırılmadan önce son kez 2021 yılında ödenmişti. O dönemde asgari ücret net 2.825,90 TL olarak belirlenirken en düşük AGİ tutarı ise 402 TL olmuştu. Medeni durum ve çocuk sayısına göre AGİ miktarları ise şu şekildeydi:

Bekar çalışana AGİ ödemesi: 402 TL

Evli ve eşi çalışmayana AGİ ödemesi: 481,5 TL

Evli ve eşi çalışmayan 1 çocukluya AGİ ödemesi: 543 TL

Evli ve eşi çalışmayan 2 çocukluya AGİ ödemesi: 603 TL

Evli ve eşi çalışmayan 3 çocukluya AGİ ödemesi: 684 TL

Evli ve eşi çalışmayan 4 çocukluya AGİ ödemesi: 684 TL

Evli ve eşi çalışmayan 5 çocukluya AGİ ödemesi: 684 TL

Evli ve eşi çalışana AGİ ödemesi: 402 TL

Evli ve eşi çalışan 1 çocukluya AGİ ödemesi: 462 TL

Evli ve eşi çalışan 2 çocukluya AGİ ödemesi: 522 TL

Evli ve eşi çalışan 3 çocukluya AGİ ödemesi: 603 TL

Evli ve eşi çalışan 4 çocukluya AGİ ödemesi: 643,5 TL

Evli ve eşi çalışan 5 çocukluya AGİ ödemesi: 684 TL

NOT: Yukarıda belirtilen tutarlar 2021 yılına ait olup 2022 yılından itibaren artık AGİ ödemesi yapılmamaktadır.

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