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Haberler Haberler Kadıköy su kesintisi - Kadıköy'de sular ne zaman gelecek? (20 Aralık 2024)

Kadıköy su kesintisi - Kadıköy'de sular ne zaman gelecek? (20 Aralık 2024)

Kadıköy 20 Aralık Cuma günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Kadıköy su kesintisi olan mahalleleri ve 20 Aralık 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 11:40 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 12:00
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Kadıköy su kesintisi - Kadıköy'de sular ne zaman gelecek? (20 Aralık 2024)

Kadıköy su kesintisi 20 ARALIK 2024 | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince yürütülen çalışmalar kapsamında, Kadıköy'ün bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 20 Aralık 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Kadıköy 20 Aralık Cuma günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

KADIKÖY SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLE: 19 MAYIS MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 20/12/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 20/12/2024 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: ERENKÖY MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 20/12/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 20/12/2024 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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