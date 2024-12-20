AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? | AUZEF GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi final sınavları için kısa bir süre kaldı. Sınava gireceği yeri ve tarihi öğrenmek için araştırma yapan adaylar ise şimdiden giriş belgelerini sorgulamaya başladı. Peki, AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama...

AUZEF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

AUZEF sınav giriş yerleri henüz belli olmadı. Konu hakkında herhangi bir gelişme olduğu zaman haberde güncelleme yapılacaktır.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınav giriş belgesi AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak alınmaktadır.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLA

AUZEF SINAV TARİHLERİ

Binlerce öğrenci tarafından merakla beklenen AUZEF final sınav tarihleri 28 - 29 Aralık olarak açıklandı. 2024 yılının son günlerinde yapılacak sınavların bütünlemeleri ise 1 ila 2 Şubat 2025 tarihlerinde uygulanacak.