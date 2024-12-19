Net asgari ücret ne kadar 2025? | Günlük, saatlik, haftalık, zamlı net asgari ücret hesaplama

Net asgari ücret ne kadar 2025? | Yaklaşık 8 milyon asgari ücretli çalışana işveren tarafından verilen maaşı yani işçinin eline geçen miktarı ifade eden net asgari ücret, yeni yıl zammıyla birlikte yeniden belirleniyor. 2024 yılında yapılan yüzde 49 zammın ardından aylık net asgari ücret 17.002,12 TL olmuştu. Peki 2025 net asgari ücret ne kadar? Günlük, saatlik, haftalık zamlı net asgari ücret hesaplama ve detayları sizler için derledik.

NET ASGARİ ÜCRET NE KADAR 2025?

2025 yılında net asgari ücret tutarının ne kadar olacağı henüz belli olmadı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun asgari ücret belirleme toplantıları devam ederken ÇAlışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin Aralık ayının son haftasında belli olabileceğini duyurdu. Bu kapsamda, 2025 net asgari ücret belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

GÜNLÜK NET ASGARİ ÜCRET HESAPLAMA

Günlük net asgari ücret, belirlenen aylık asgari ücretin net tutarının 30'a bölünmesiyle hesaplanır. 2024 yılında günlük net asgari ücret, 666,75 TL'dir. Yıllara göre günlük net asgari ücret tutarları ise şöyle:

2024 Günlük NET Asgari Ücret: 566,73 TL

2023 (Temmuz - Aralık) Günlük NET Asgari Ücret: 380,06 TL 2023 (Ocak - Temmuz) Günlük NET Asgari Ücret: 283,53 TL 2022 (Temmuz - Aralık) Günlük NET Asgari Ücret: 183,33 TL 2022 (Ocak - Temmuz) Günlük NET Asgari Ücret: 141,76 TL 2021 Günlük NET Asgari Ücret: 94,16 TL 2020 Günlük NET Asgari Ücret: 77,46 TL

SAATLİK NET ASGARİ ÜCRET HESAPLAMA

Saatlik asgari ücret hesaplaması, günlük asgari ücret tutarının 7,5'e bölünmesiyle elde edilir. Çünkü Türkiye'de günlük çalışma süresi 7,5 saattir. 2024 yılında saatlik net asgari ücret, 75,56 TL'dir. Yıllara göre günlük net asgari ücret tutarları ise şöyle:

2024 Saatlik NET Asgari Ücret: 75,56 TL

2023 (Temmuz - Aralık) Saatlik NET Asgari Ücret: 50,67 TL 2023 (Ocak - Temmuz) Saatlik NET Asgari Ücret: 37,80 TL 2022 (Temmuz - Aralık) Saatlik NET Asgari Ücret: 24,44 TL 2022 (Ocak - Temmuz) Saatlik NET Asgari Ücret: 18,90 TL 2021 Saatlik NET Asgari Ücret: 12,55 TL 2020 Saatlik NET Asgari Ücret: 10,32 TL

HAFTALIK NET ASGARİ ÜCRET HESAPLAMA

Asgari ücret hesaplanırken bir aylık tutarın tamamı 30'a bölünür. Böylece 1 günlük net asgari ücret tutarı elde edilir. Haftada çalışılan gün sayısı ile günlük net asgari ücret tutarını çarparak haftalık asgari ücret tutarını öğrenebilirsiniz.