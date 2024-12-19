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Haberler Haberler Ataşehir su kesintisi - Ataşehir'de sular ne zaman gelecek? (19 Aralık 2024)

Ataşehir su kesintisi - Ataşehir'de sular ne zaman gelecek? (19 Aralık 2024)

Ataşehir 19 Aralık Perşembe günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Ataşehir su kesintisi olan mahalleleri ve 19 Aralık 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 15:10 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 15:40
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Ataşehir su kesintisi - Ataşehir'de sular ne zaman gelecek? (19 Aralık 2024)

Ataşehir su kesintisi 19 ARALIK 2024 | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince yürütülen çalışmalar kapsamında, Ataşehir'in bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 19 Aralık 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Ataşehir 19 Aralık Perşembe günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

ATAŞEHİR SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLE: ATATÜRK MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 19/12/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 19/12/2024 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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