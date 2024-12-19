Asgari ücret 3. toplantı saat kaçta? | Asgari ücretin 2025 yılında ne kadar olacağını belirlemek için görüşmelerine devam eden komisyon, 3. toplantısını 19 Aralık Perşembe günü yapıyor. İşçi tarafını temsilen Türk-İş ve işveren tarafını temsilen ise TİSK heyetlerinin katılacağı Bakan Vedat Işıkhan başkanlığındaki toplantıda pazarlığın başlayacağı tahmin ediliyor. Toplantının ardından resmi kaynakların açıklama yapması beklenirken toplantının saati de vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Asgari ücret 3. toplantı saat kaçta? 2025 asgari ücret toplantısı ne zaman başlayacak, bitecek? İşte ayrıntılar...

2025 ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BİTECEK?

Asgari ücret 3. topantısı, 19 Aralık Perşembe günü saat 11.30'da başlayacak. Milyonlarca vatandaşı doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen asgari ücretin belirlenmesi için işçi, işveren ve hükümet kanadından oluşan heyetin, bu toplantıda pazarlığa başlaması beklenirken toplantının bitiş saatine ilişkin detay paylaşılmadı. Ancak ilk iki toplantının bir saat kadar sürdüğü biliniyor. Pazarlıkların başlaması halinde 3. toplantı daha uzun sürebilir.

23-25 BİN TL BANDINDA BEKLENİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları, asgari ücretin enflasyonun üzerinde olacağı yönünde idi. Bu kapsamda kulislerde, asgari ücretin 23 - 25 bin TL bandında belirleneceği konuşulurken 3. toplantının ardından rakamlara dair açıklama geleceği öngörülüyor. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, 3. toplantıdan önce yaptığı açıklamada, "İşçi ve işveren kesimlerimizden artık bir teklif bekliyoruz. İnşallah bu teklifi aldıktan sonra tekrar bu sefer başkanlarımızla görüşeceğiz ve önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

"BİZ DE RAKAM TELAFFUZ ETMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ise Sabah'a yaptığı açıklamada, hükümet kanadından teklif gelmemesi halinde kendilerinin de rakam vermeyeceğinin altını çizdi. Ağar konuşmasında, "Bu toplantıda hükümetin bir rakam telafuz etmesini beklemiyoruz. İşveren ve işçi kanadının zam konusundaki rakamsal bazda düşüncesini öğrenmek isteyebilirler. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi eğer bize bir rakam söylenmez, masaya getirilmezse, biz de bir rakam telafuz etmeyi düşünmüyoruz" ifadelerine yer verdi.

2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'in verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi ekimde yüzde 2,88 artarken, yıllık bazda yüzde 48,58 oldu. Asgari ücrete enflasyon tutarında Ekim ayının enflasyonu tutarında zam yapılması halinde yüzde 48,58 artan yeni asgari ücret 25.261,74 TL olacaktır.

Mevcut asgari ücret: 17.002,12 ₺

👉%20 zamlı asgari ücret: 20.402,55 ₺

👉%25 zamlı asgari ücret: 21.253,25 ₺

👉%30 zamlı asgari ücret: 22.102,76 ₺

👉%35 zamlı asgari ücret: 22.952,86 ₺

👉%40 zamlı asgari ücret: 23.802,98 ₺

👉%45 zamlı asgari ücret: 24.653,08 ₺

👉%50 zamlı asgari ücret: 25.503,19 ₺

👉%55 zamlı asgari ücret: 26.353,29 ₺

👉%60 zamlı asgari ücret: 27.203,43 ₺