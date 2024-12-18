Sebzeli volovan tarifi | Sebzeli volovan nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Sebzeli volovan tarifi | İçindeki sebzelerle sağlıklı bir hamur işi yapma imkanı sunan sebzeli volovan, son zamanların en sık araştırılan tarifleri arasında yerini aldı. Puf böreği gibi yağ oranı yüksek hamurlardan yapılması nedeniyle kalori miktarını dengede tutmak için dolguda taze ve hafif malzemeler tercih edilir. Peki sebzeli volovan nasıl yapılır? İşte malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

SEBZELİ VOLOVAN MALZEMELERİ

◾500 gr milföy hamuru (hazır kullanabilirsiniz)

◾1 yumurta sarısı (üzeri için)

Sebzeli İç Harç için:

◾1 adet kabak (küçük küpler halinde doğranmış)

◾1 adet havuç (rendelenmiş)

◾150 gr mantar (ince dilimlenmiş)

◾1 adet kırmızı biber (küp doğranmış)

◾2 yemek kaşığı zeytinyağı

◾1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

◾Tuz, karabiber ve isteğe bağlı baharatlar

Sos için (isteğe bağlı):

◾1 çay bardağı krema veya labne peyniri

◾1 diş sarımsak (ezilmiş)

SEBZELİ VOLOVAN YAPILIŞI

◾Milföy hamurlarını 10x10 cm'lik kareler halinde kesin. Yarısının ortasına küçük bir yuvarlak delik açarak çerçeve şekli oluşturun.

◾Tam kare olan milföylerin üzerine çerçeve şeklinde kesilmiş milföyleri yerleştirin. Hafifçe bastırın.

◾Üzerine çırpılmış yumurta sarısı sürün ve önceden ısıtılmış 180°C fırında 20-25 dakika kabarıp altın sarısı olana kadar pişirin.

◾Tavaya zeytinyağını ekleyip ısıtın. Doğranmış havuç, kabak ve kırmızı biberi ekleyerek soteleyin.

◾Mantarları ilave edip suyunu çekene kadar pişirin. Tuz ve baharatlarla tatlandırın.

◾Fırından çıkan volovanların iç kısmını hafifçe bastırarak doldurma alanı açın.

◾Hazırladığınız sebzeli harcı volovanların içine yerleştirin. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ekleyin ve tekrar 5 dakika fırına vererek peynirin erimesini sağlayın.

◾İsteğe bağlı olarak sarımsaklı krema veya labne sos eşliğinde sıcak servis edin.

SEBZELİ VOLOVAN PÜF NOKTALARI

◾Milföy hamurunu keserken çok bastırmamaya özen gösterin, böylece kat kat kabarması sağlanır.

◾Sebzeleri fazla pişirmemeye dikkat edin; hafif diri kalmaları, daha lezzetli ve besleyici bir sonuç verir.

◾Peynir olarak kaşar yerine mozzarella veya parmesan da kullanabilirsiniz.

◾Daha sağlıklı bir alternatif için kepekli milföy hamuru tercih edebilirsiniz.