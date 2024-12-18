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Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün 📰18 Aralık Çarşamba 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün 📰18 Aralık Çarşamba 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 18 Aralık 2024 tarihli 32756. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 18 Aralık Çarşamba 2024 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 09:40 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 10:00
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Resmi Gazete'de bugün 📰18 Aralık Çarşamba 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 18 ARALIK | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 18 Aralık Çarşamba tarihli 32756. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 18 Aralık 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

18 ARALIK 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Adana Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– İnsanlarda Belirli Enfeksiyonların Tedavisi İçin Ayrılmış Antimikrobiyallerin veya Antimikrobiyal Gruplarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2024/33)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/32)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/37)

–– Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARI

–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 16/12/2024 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/28294] Sayılı Kararı

👉18 ARALIK 2024 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 4. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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