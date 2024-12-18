KPSS 2024/2 MERKEZİ ATAMA BAŞVURU TARİHLERİ | KPSS merkezi atama ne zaman, nasıl başvurulur?

Kamuda memur olarak çalışmak isteyen vatandaşlar ÖSYM tarafından yayınlanacak KPSS 2024/2 merkezi atama detaylarını bekliyor. Başvuru için arama motorlarında KPSS merkezi atama ne zaman, nasıl başvurulur? sorguları yapılırken KPSS 2024/2 merkezi atama başvuru tarihleri haberimizde...

KPSS 2024/2 MERKEZİ ATAMA BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS 2024/2 merkezi atama başvuru tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. Buna göre, KPSS-2024/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme için başvurular 19-26 Aralık tarihleri aralığında kabul edilecek.

2024 KPSS merkezi atama tercihleri ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile bireysel olarak alınacak.

KPSS 2024/2 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

KPSS 2024/2 tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından erişime açılmadı. Kılavuzun tercihlerin alınmaya başlanacağı gün içerisinde yayınlanması bekleniyor.

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşememiş olacaktır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir.

Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğreneceklerdir.