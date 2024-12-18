  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler KPSS 2024/2 MERKEZİ ATAMA BAŞVURU TARİHLERİ | KPSS merkezi atama ne zaman, nasıl başvurulur?

KPSS 2024/2 MERKEZİ ATAMA BAŞVURU TARİHLERİ | KPSS merkezi atama ne zaman, nasıl başvurulur?

KPSS merkezi atama başvuruları için geri sayım başladı. Memur olma hayali kuran vatandaşlar KPSS 2024/2 kapsamında yayınlanacak "Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına yerleştirme" kılavuzunu bekliyor. Peki, KPSS merkezi atama ne zaman, nasıl başvurulur?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 20:20 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 20:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
KPSS 2024/2 MERKEZİ ATAMA BAŞVURU TARİHLERİ | KPSS merkezi atama ne zaman, nasıl başvurulur?

Kamuda memur olarak çalışmak isteyen vatandaşlar ÖSYM tarafından yayınlanacak KPSS 2024/2 merkezi atama detaylarını bekliyor. Başvuru için arama motorlarında KPSS merkezi atama ne zaman, nasıl başvurulur? sorguları yapılırken KPSS 2024/2 merkezi atama başvuru tarihleri haberimizde...

KPSS 2024/2 MERKEZİ ATAMA BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS 2024/2 merkezi atama başvuru tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. Buna göre, KPSS-2024/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme için başvurular 19-26 Aralık tarihleri aralığında kabul edilecek.

2024 KPSS merkezi atama tercihleri ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile bireysel olarak alınacak.

KPSS 2024/2 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

KPSS 2024/2 tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından erişime açılmadı. Kılavuzun tercihlerin alınmaya başlanacağı gün içerisinde yayınlanması bekleniyor.

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşememiş olacaktır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir.

Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğreneceklerdir.

Gaziantep FK - 52 Orduspor FK | CANLI
Angelino'dan flaş açıklama!
DİĞER
SON DAKİKA HABERİ: Sivasspor - Galatasaray maçının ilk yarısına damga vuran pozisyon... VAR devreye girdi...
Başkan Erdoğan'dan Filistin ve Suriye diplomasisi: Lübnan Başbakanı Necip Mikati'yi kabul etti: İsrail'e baskı sürmeli
Dybala'da son dakika gelişmesi! İmzaya kalmıştı ama...
F.Bahçe'den stoper operasyonu! 62 milyon Euro'luk takviye
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'da Bodrum FK mesaisi Fırtına'da Bodrum FK mesaisi 18:21
Menemen'de turlayan Ankaragücü! Menemen'de turlayan Ankaragücü! 17:56
Osimhen transferinde yolsuzluk iddiası! Soruşturma başlatıldı Osimhen transferinde yolsuzluk iddiası! Soruşturma başlatıldı 17:55
Batshuayi: Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi... Batshuayi: Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi... 16:28
Antalyaspor penaltılarda kazandı! Antalyaspor penaltılarda kazandı! 15:55
Beşiktaş'ta Alanyaspor mesaisi Beşiktaş'ta Alanyaspor mesaisi 15:36
Daha Eski
Gol düellosunda turlayan Kocaeli Gol düellosunda turlayan Kocaeli 15:35
İstanbulspor gruplara kaldı İstanbulspor gruplara kaldı 15:33
Bolu rahat turladı Bolu rahat turladı 15:31
Bodrum FK adını gruplara yazdırdı Bodrum FK adını gruplara yazdırdı 15:20
Taha Akgül başkanlığa seçildi Taha Akgül başkanlığa seçildi 15:15
G.Saray'dan taraftarlara dolandırıcılık uyarısı G.Saray'dan taraftarlara dolandırıcılık uyarısı 15:03