Asgari ücreti belirlemek için yapılan toplantılar devam ederken iç piyasaya etkileri sebebiyle milyonlarca vatandaş, toplantılardan çıkacak sonuçları bekliyor. 3. toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında yapılacak. İşçi kanadından Türk-İş ve işveren tarafından ise TİSK heyetlerinin katılacağı toplantıda zam pazarlıklarının başlaması bekleniyor. Peki Asgari ücret toplantısı kaç oturum? | 2025 asgari ücret 4. toplantı olacak mı, ne zaman? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI KAÇ OTURUM?

Asgari ücret toplantısı, son yıllarda 3 oturum olarak gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz senelerde yılın son ayında, 4 kez yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında 3 oturum olarak yapıldı. Ancak bu sene toplantıların kaç oturum süreceği bilinmiyor. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 3. toplantıda teklif verilmesinin beklendiğini belirterek, "İşçi ve işveren kesimlerimizden artık bir teklif bekliyoruz. İnşallah bu teklifi aldıktan sonra tekrar bu sefer başkanlarımızla görüşeceğiz ve önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz" dedi.

2025 ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI OLACAK MI, NE ZAMAN?

Asgari ücret 2025 zammı için 4. toplantının yapılıp yapılmayacağı 3. toplantının ardından belli olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 3. oturumunu 19 Aralık Perşembe günü saat 11.30'da gerçekleştirecek. Toplantının aradından toplantıya katılan tarafların kamuoyunu bilgiendirmesi bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.